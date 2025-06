Carotes, una melé de rugby

Els cavallers poden tardar entre 4 i 8 segons en rompre una carota quan corren as Pla. El temps que tarden els ciutadellencs i visitants que es barallen per un bocinet supera una mitjana de quatre minuts. És a dir, es perden uns 25 minuts esperant que algú s’endugui un record d’una de les sis carotes i alguna ferida d’aquest Sant Joan.

La policia local i els voluntaris han intentat escampar les melés que es formen, reduir el temps d’espera, però no ho han aconseguit. Per aquest motiu, el cap de policia, Diego Pastrana, es motrava tan enfadat a la roda de premsa de balanç de les festes i amenaçava amb suspendre els jocs l’any que ve si no hi ha un canvi d’actitud. No fa falta esperar que una d’aquestes «baralles amistoses» acabi malament. No sé si hi ha un terme mig entre les melés de rugby des Pla i la necessitat de suspendre les corregudes.