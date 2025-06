Per Sant Pere, les garbes a l'era

Avui celebren Sant Pere als ports de les Illes. El patró dels mariners mou festes tradicionals i processons. Recomana el refrany «per Sant Pere, posa’t roba lleugera». Aprofitau per anar a prendre un bon bany, pensant sempre que tal dia com avui la mar en vol un. I una recomanació: enrevoltau la figuera, que també ho recorda la dita. En aquesta època arriben les figues-flors més primerenques. Si anau a l’arbre les podreu provar, en competència, això sí, amb les mètleres i els busquerets, que saben prou bé que les figues crivellades i amb el capoll tombat són les millors.

QUI PER SANT PERE VA I NO TORNA L’ENDEMÀ, PEL JULIOL HI HA DE TORNAR. Les llargues hores d’insolació han anat bé pels cereals a causa de les altes temperatures. Antigament, en aquest temps, les eres constituïen el punt de reunió dels agricultors. Aquesta feina era la principal que quedava per fer. Les prunes de Sant Joan són a la plena així com les pomes de Sant Guillem i acaben els albercocs. És temps de sardinades i havaneres.

SANT MARÇAL NO POT MENJAR CAP FIGA, PERQUÈ NO TÉ FIGUERAL. Amb Sant Marçal, demà, s’acaba el mes i dimarts entra el primer de juliol. D’aquest sant diuen que guarda de dolor i que està dins una garriga, tal com explica la cançó. Per cert, de figues flors, per Sant Marçal, ja n’hi ha un paner gran. Aquest dia s’ha de guardar la carn de porc amb sal. Dimecres, dia 2, tendrem el quart creixent a les 21 hores i 30 minuts a Balança. Els pronòstics són de més calor. Diuen que el sol que farà dimecres, juga un gran paper per a la collita.

SI EL PRIMER DE JULIOL ÉS PLUJÓS, TOT L’ANY SERÀ DUBTÓS. Podrem collir llegums i cereals, que una vegada al graner, es desinfectaran. S’han de tractar les vinyes, fruiters i hortalisses contra els insectes i el míldiu. Convendrà regar els horabaixes, per evitar l’evaporació. És convenient sembrar colflori i fer els planters d’endívies. No s’han de cremar voreres de romeguers pel perill d’incendi que hi ha, ni cremar els rostolls, ja que es destrueix la femada.