Juliol normal, eixuga l'ullal

Ha entrat el juliol, el mes de segar i collir tot el cereal. Demà és Sant Fermí, patró de boters i tractants amb vi que protegeix als esportistes i contra les feres. Temps adequat per fer formiguers. La lluna, dijous dia 10, per Sant Cristòfol, se situarà en el girant de lluna vella a les 12 hores i 17 minuts del migdia a Capricorn. Seguirà el temps clar i eixut, propi de l’festació, amb pertorbacions lleugeres i de poca durada. Una vegada finalitzada la maduració de blats i civades, s’fhauran de fer les feines de segar i batre, que ara tot es fa junt.

PLUJA PER SANT CRISTÒFOL, BONES FIGUES DE MORO. Les festes més sonades de la pròxima setmana seran en honor de Sant Cristòfol, màrtir llegendari, patró dels viatgers, conductors, estibadors i verdurers. Protegeix contra el calabruix. Divendres, dia 11, arribarà Sant Benet, patró d’fEuropa, espeleòlegs i monjos. Arriba la canícula i la calor continuarà forta. Entrecavarem les patates. En aquest mes és apropiat sembrar api, carxofa, cols i colfloris, bleda i mongetes tendres.

AL JULIOL, ELS BOUS AL SOL. No és gens recomanable, en aquest temps, moure a les persones d'edat d'allà on viuen. La dita popular recorda que «ga bou vell, muda-li l'aire i hi deixarà la pell»h. A l’fhort convendrà eliminar les males herbes. Farem l’fabonat d’festiu als tarongers. Acabada la recol·lecció de la collita de regadiu, podrem donar una rella d’farada, afegint tots els adobs necessaris. Podreu fer empelts d’fescutet als albercoquers, pereres, pomeres, ametlers i pruneres. Ja hi ha qualque tomàtiga collidora. Les continuarem regant i en començarem a collir.

SI EL JULIOL ÉS TEMPESTUÓS, EL RAÏM ARRIBARÀ FOS. És temps de recollir el romaní i la farigola, d’fenvinagrar tàperes i collir -si en tenim- cogombres i carabassons. Els haurem de collir sovint, ja que els fruits amb aquesta calor maduren molt ràpidament. Diu un refrany, per cert, «gqui ha fet el cogombre, que el tengui a l’fombra»h. A l’fhort, vetllarem especialment les feines de rec. Posarem una mica d’fombra per disminuir l’festrès d'algunes plantes per l'excés de temperatura.