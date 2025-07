Temps de canícula

Avui és Sant Enric i convé recordar que, en aquest temps, no convé treballar massa ni fer esforços intensos. És un sant invocat per curar l’asma i el patró de les persones amb discapacitat. Començarà aviat la segona quinzena i malgrat algunes pluges d’enguany resulta mal de creure el refrany aquell que assegura que «pluja de juliol: glòria als ullastres, i a les vinyes du dol». Els turistes massificats omplen el nostre territori i el millor que podem recomanar és cercar l’ombra i romandre-hi una bona estona.

De la Mare de Déu del Carme a l’Assumpció, les millors gallines de tot el ponedor. Així ho indica la festa del dimecres, dia 16. Dins la meteorologia popular s’estableix que des de la Verge del Carme a la d’agost és quan més calor de tot l’any fa. Les barques engalanades tornaran a sortir a alguns ports per celebrar a l’Estrella de la Mar, festa dels mariners i confraries de pescadors. Hi haurà processons marítimes i la benedicció de les barques, que solen anar plenes de gent. Aquest dia, entre la gent marinera, era costum no menjar peix.

Pel juliol, níguls amb lluna, per a la vinya mala fortuna. Divendres, dia 18, és Santa Marina, que molta gent confon amb una altra santa monja, que tot ho encén. Diuen que «per Santa Marina a la mar s’agafa sardina». Ara són boníssimes. Divendres que ve, dia 18, hi haurà el quart minvant a les 2 hores i 37 minuts de la matinada amb pronòstic de calor forta. Vindran dies de seure a la fresca. Un costum molt plaent del qual gaudir-ne no ens farà mal.

Si no regues pel juliol, tot l’any el camp se’n dol. Ens situarem ben enmig del cor de l’estiu. Convendrà separar els galls i suspendre la cria, ja que les llocades nascudes a l’estiu tenen poc valor. El bestiar de llana aprofita els rostolls. És l’època més adequada per a cobrir aquesta classe de ramat i el cabrum. S’ha de netejar les conilleres amb major intensitat per la calor. Podreu retirar la mel sobrant de les cases d’abelles, que convé que estiguin ben airejades. Arriba el moment de mesurar el blat i posar-lo dins els sacs