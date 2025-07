Els gelats no es venen per Amazon

El món es divideix en dues llistes: els productes i serveis que es poden comprar per Amazon i els que no. El futur de les ciutats podria mostrar aquest panorama: molt pocs locals comercials (la majoria reconvertits en habitatges), perruqueries i pizzeries a cada barri, gairebé cap llibreria (les biblioteques com a refugi), poquetes botigues de roba i de calçat, i la presència dels supermercats que a Menorca són els palaus del consum.

El que també ha de sobreviure són les gelateries a l’estiu. Amazon encara no és capaç de transportar un gelat artesà des dels antípodes. Com es veu a la fotografia, es fonen molt de pressa i el moment en què es consumeixen, sobretot en mans d’un infant, no dona temps a Jeff Bezos de preparar la comanda. Per altra banda, els gelats seran imprescindibles en un futur en què necessitarem sucre per endolcir el present que ens prometen.