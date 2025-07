Cap on va una barca sense motor?

Aquest quadre costumimista es composa de dos elements: la barca d’un blau descolorit, sense motor, amb dos rems, i un ca banyat, tan mariner com el patró. Si en tost d’una barqueta com aquesta hi hagués una moto aquàtica el missatge de la foto seria diferent.

La mar de Menorca està plena d’embarcacions molt diverses. Unes són espectaculars, les de grans milionaris que volen passar d’incògnit exhibint el luxe nàutic més desproporcionat. Moltes llanxes i motos que sembla que naveguen per una autovía. La que no tenim a terra la tenim a la mar. Uns quants velers, alguns d’amants de la navegació. Però de tot aquest món mariner el factor que marca la diferència és el motor. Què fa una barca sense motor en aquesta economia tan competitiva? Quin és el seu destí? Enfonsar-se com el «Titànic»?