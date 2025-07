Calle de Alaior de Mahón, carrer de Lô (en menorquí)

Esta misma semana mi amigo y buen periodista mallorquín, X.B. contactó conmigo, de vez en cuando cambiamos opiniones y sus consejos periodísticos de actualidad me enriquecen, para seguir colaborando con la Cadena COPE y por supuesto con es Diari MENORCA, con mis artículos «mochileros» sabáticos... movimientos portuarios, buzón del lector y alguna cosa más para informar a su director... Josep con buen criterio lo pasa pes sadàs.

Después de tantos años, con artículos semanales, me comentaba X.B. que tiene mérito que siempre tenga temas para ponerme delante del ordenador. Vatuadell cent llamps, le manifesté que muchos venían recomendados por lectores u oyentes, por supuesto también de comentarlos els pas pes sadàs.

El pasado miércoles mi amigo César Alías Tudurí, en es Diari MENORCA publicaba una carta titulada. ¿Es Mahón una ciudad hermosa y galante? Él vive en la calle Isabel II, entre Sant Antoni y la Plaza de Sant Francesc que da al puerto, tienen humedades por filtraciones de agua en las conducciones que van bajo la acera. Hidrobal hace más de un año decidió cortar el suministro por el subsuelo y derivarlo por unas conducciones por la fachada, una imagen más propia de la India, con todo el respeto, que de una ciudad que presume de ser cosmopolita y referente del arte contemporáneo. (Hacía referencia a mi artículo «mochilero» del pasado sábado). Por supuesto ni una palabra del ayuntamiento explicando la situación y de si piensan levantar las aceras para solucionar el problema. La prensa se hizo eco de la contaminación lumínica de Cala Pregonda, en mi opinión absolutamente inaceptable, pero no veo a nadie se pregunte la razón de que la zona de la estación marítima del Cos Nou, tenga una iluminación espectacular en invierno y verano, haya o no barcos. (sic). Amigo Cesar, no puedo estar más de acuerdo contigo.

Bueno a lo que íbamos, hace un par de semanas M.B. vecina del Cos de Gràcia, nos comentaba cuando pasa por sa Costa de Sa Plaça, le da vergüenza ver una las calles más antiguas de nuestra ciudad, es Carrer de Lô, está enlazando la cuesta con la Plaza Bastión. Es peatonal, de punta a punta no llega a los 200 metros, la mayoría son locales de negocios, restaurante, bar, tiendas diversas, un API, etcétera… suele estar bastante concurrida tanto por isleños, como turistas; los días lluviosos mucha gente se reguarda debajo del puente… En Mô Flors, del mes de mayo pasado, fue una de las calles que se adornaron y con buen criterio los de Dalt la Sala, siguen manteniendo estos adornos. El empedrado de la calle está impecable para caminar sin tropezar, no como los adoquines que hay en la plaza de la Constitución y des Patronet, que estando sentado en una de las terrazas ves más de un tropezón y sa gent flastomant.

Comentando con varias encargadas de las tiendas, una de las reivindicaciones es, que no se tendrían que realizar obras durante el verano, hay una obra en marcha bastante molesta, enfrente de su fachada una plancha metálica cubre una acequia, en el bar restaurante hay un par de toldos, instalados por su cuenta para que los clientes estén confortables. Opinión personal, esta calle si el Ayuntamiento instalará toldos/velas como la calle del Ángel, la calle ganaría en imagen.

Varias fachadas están que dan pena; una tubería que da a la calle provoca manchas con el líquido que sale, suponemos que este sistema está prohibido.

Lo mismo que comentábamos la semana pasada, mucho cableado en las fachadas que afea la calle, cruzan la calle Alba y te fijas primero con estos p.. cables que con el campanario de la Iglesia de Santa María.

Resumiendo, recomendamos a los de Dalt la Sala, una acción conjunta con los comercios, empresas suministradoras, vecinos, para embellecerla… la pequeña e histórica calle se lo merece.

Si vivim coses veurem, en salut que no cansa.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com