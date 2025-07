Sobretot pensa amb les ensaïmades

Per Sant Martí, durant el matí, mentre passegen els gegants, les comparses de cavallets i els músics, n’hi ha que van a cercar els ingredients per a una bona taula. S’ha de fer coixí per si un beu un o dos ginets amb llimonada que és sinònim de pomada. Les ensaïmades no poden faltar a cap casa, ni tampoc a l’equipatge dels turistes.

Amb les ensaïmades passa com amb la pomada (la que no es ven a la farmàcia), que és el mateix producte però té noms diferents. Aquí encara li deim ensaïmada mallorquina, però li podríem dir menorquina sense problema. Si ho demanes a la Intel·ligència Artificial, a no ser que barati d’opinió a cada moment, com fa en Trump, quan parla de la ensaïmada mallorquina diu «també anomenada menorquina». A més hi ha un segon argument perquè li diguem menorquina: que sol ser millor. De fet la de Can Pons va ser considerada la millor del món el 2022.«Casi res», va dir en Pericu.