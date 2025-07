Caminata por el puerto de Mahón y en coche a Ciutadella

Los días calurosos del verano acostumbro hacer la caminata por el puerto de Mahón, a primera hora antes de la salida del astro Rey. Auriculares conectados al móvil para escuchar la cadena Cope, recoger el Diario Menorca, para después del desayuno repasarlo detenidamente.

La novedad para mi importante, es la instalación de unos tótems publicitarios, que nos informan de ocho lugares relacionados con nuestro puerto, Isla del Rey, Fortaleza de la Mola, Fuerte Marlborough, Thalassa, Museo de Menorca, Castillo de San Felipe, Lazareto y el Museo Militar de Menorca... escritos en cuatro idiomas, Castellano, Catalán, Inglés y Francés…por supuesto lector de código QR.

La recogida de basura puerta a puerta, también se ha instalado en el puerto, principalmente donde se encuentran los restaurantes y bares, cubos de basura y reciclaje de plástico en las aceras, la imagen de las gigantescas cabinas ha mejorado mucho ya que han sido pintadas representando al Teatro Principal de Mahón, Can Oliver, etcétera, la que está enfrente del Club Marítimo de Mahón, que pertenece a Marina Port Mahón, está en perfecto estado de revista desde que se instaló (es solo para sus usuarios)… Coincido con A.C. y me comenta que es vergonzoso ver la cabina de Cala Figuera para depositar contenedores de basura, me recomienda vaya a verla… Vatuadell cent llamps, una imagen patética que podría ser de un pueblo africano (con perdón), con la puerta abierta, en el interior da asco ver como está, en el exterior montones de bolsas gigantes llenas de basura… Carajo, salen de su interior unas ratas, que deben estar bien alimentadas ya que parecen conejos de color negro… A correr tocan ya que me producen asco… La autoridad competente debería tomar medidas, con los vecinos de la zona, restauradores, bares y por supuesto los residentes.

De regreso hacia S'Hort Nou, me paran varios caminantes y comentamos, a que esperan para que las barcas de pesca profesionales, trasladen ya sus artilugios, redes, etcétera, donde la Autoridad Portuaria de Baleares, construyó un cerramiento metálico cubierto, al mismo lado de Sa Llotja. Dejando así libre el muelle que aún siguen usando y podamos caminar tranquilamente.

Subida por sa Costa de Ses Piques, en la zona del Museo de Menorca, o sea, del Convento de San Francisco, enfrente de la antigua herrería de los Hermanos Olmos, desde hace un par de años, una hilera de vallas de plástico que nos hacen desviar a los peatones por la calzada; de fuentes bien informadas de vecinos, un día cayó una piedra de la pared, donde está la entrada des ases, que da al jardín de dicho museo. En vez de reparar la pared, vallas al canto. ¿Hasta cuándo, señores de Dalt la Sala?

Pasando frente el Convento de San Francisco, nos tropezamos con más vallas, estas metálicas, que protegen unas arcadas que dan a la zona verde, vecina del mirador que antiguamente, los estudiantes del antiguo Instituto, llamaban el polo, por el frio que hacía cuando soplaba la tramontana. Nos preguntamos qué carajo protegen, si las verjas metálicas están cerradas con candado.

El pasado miércoles me tuve que desplazar por la mañana a Ciutadella, como era día de huelga de conductores de buses, nos fuimos con nuestro coche… Bueno, bueno, bueno, habitualmente voy en bus, de ida y vuelta, además de gratis en el caso nuestro, el recorrido es muy tranquilo y puedes repasar a fondo Es Diari.

La primera imprudencia, a la altura de la rotonda del Aeropuerto, una moto con una pareja procedente de la carretera de Sant Climent, se nos adelantó sin ceder el paso. Intentos de adelantar imprudentemente por delante nuestro, la tira…llegamos a Mercadal, ojo que está en radar, todos a 50 km/h. por si las fly, delante de muchos coches una pala excavadora, a su ritmo hasta la subida de tres carriles pasada la gasolinera, apreciado lector, este tramo parecía que varios conductores hacían una carrera de formula1, intentando adelantamientos…nosotros la adelantamos en la subida de dos carriles. De regreso de la ciudad del Poniente tres cuartos de lo mismo, agravado cuando dejas la zona de Sa Naveta des Tudons, muchos conductores se lían, para seguir con dirección a Ferreries.

En fin, no reivindico un desdoblamiento para correr más, sino por seguridad y ahorro de carburante. Estoy convencido que ningún partido político, sea del color que sea, no acometerá está mejora de la carretera general. Apreciado lector a ti que te gusta estar bien informado, te recomiendo leas un artículo del diario Ultima Hora de Mallorca, de fecha 23 septiembre 2022 y otro del Diario Mallorca del 18 Setiembre 2022, haciendo referencia que cumplían 15 años, del desdoblamiento de la carretera Palma a Manacor…no tienen desperdicio, el antes y el después.

Si vivim vallas veurem, amb salut que no cansa.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com