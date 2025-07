Aymerich, la tercera autoridad de la Diócesis

Mujer de vida consagrada, religiosa activa de la Consolación, María Victoria Aymerich Martínez es la tercera autoridad de la Diócesis de Menorca, después del obispo Gerard Villalonga y el vicario general, Bosco Faner.

Fue fichada por el obispo Gerard cuando era vicario general. Le propuso ser su secretaria general, lo que aceptó María Victoria y supuso su incorporación a las oficinas de la Curia, en Cal Bisbe. Villalonga se había fijado en esta hermana de la congregación fundada por santa María Rosa Molas y Vallvé por la experiencia y la capacidad de administración durante las más de tres décadas como docente y gestora en los colegios de Nuestra Señora de la Consolación.

Cuando el anterior titular de la sede episcopal de Ciutadella, Francesc Conesa Ferrer, fue nombrado obispo de Solsona, Villalonga Hellín, que desempeñaba las funciones de administrador diocesano durante la etapa de sede vacante, designó a María Victoria Aymerich canciller-secretario de la diócesis menorquina.

Abro un breve paréntesis. Apunten el nombre del doctor en Filosofía y Teología Conesa como candidato al obispado de Mallorca, para relevar a Sebastià Taltavull; o bien al arzobispado de Barcelona, para suceder al cardenal Juan José Omella.

Regresamos a Aymerich Martínez. Es la primera mujer que ejerce las funciones y responsabilidades de canciller-secretario en la Iglesia de Menorca. «Las mujeres debemos intervenir cada vez más en todos los ámbitos de nuestra sociedad, civiles y religiosos», proclamó al tomar posesión en presencia del Colegio de Consultores.

El señor canciller

Escribe esta semana el director de «Vida Nueva», José Beltrán, en el semanario: «No busquen un ‘Sr. D. en el membrete de las cartas ni en las tarjetas de visita de la Cancillería de Menorca. No lo encontrarán. Porque al frente del secretariado general y del servicio de notaría de la Curia está una mujer. Y consagrada. Hermana de Nuestra Señora de la Consolación». Prosigue Beltrán, que conoció a Aymerich durante su visita a Menorca en mayo pasado: «con su impronta, su estilo y su capacidad de trabajo, María Victoria Aymerich Martínez contribuye a romper el techo de cristal eclesial en responsabilidades que, si bien no estaban vetadas per se, sí se cubrían de carril hasta hace bien poco en nuestro país únicamente con varones ordenados en los territorios eclesiásticos». En la actualidad nueve mujeres son canciller-secretario en otras tantas diócesis de España.

Prohens, en las fiestas de Sant Jaume.

Prohens en Es Castell

La presidente del Govern, Marga Prohens, que aplazó en junio su visita a Ciutadella para asistir a las fiestas de Sant Joan, concretamente al Diumenge des Be, aceptó la invitación del alcalde de Es Castell, Lluís Camps, para participar el viernes en las fiestas de Sant Jaume.

Prohens asistió a los actos protocolarios -Jaleo, missa de caixers, beguda...- y tomó el pulso a la política local de Es Castell, con gobierno municipal formado por siete concejales del PP, alcalde Camps incluido, y el muy incombustible Florencio Conde (IPEC). Como la presidenta del Ejecutivo autonómico y del PP balear no da puntada sin hilo se interesó por las intenciones del presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, respecto a los próximos cambios al frente del PP-Menorca.

O sea, el relevo de Misericordia Sugrañes -final de etapa- en la presidencia de los populares menorquines. Si Vilafranca se resiste hay quienes están dispuestos a suceder a la exalcaldesa de Alaior, hoy diputada autonómica. Dirijan la mirada al Parlament, adonde quisiera regresar Lluís Camps, y tomen nota: Salomé Cabrera y Jordi López Ravanals.

¿Agrupación local?

Escribe y pregunta el exconcejal portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciutadella Jaume Anglada Bagur en su habitual sección «Terra cremada»: «Entenent que avui dia la culpa que hi hagi corruptes, és dels corruptors; jo em demano: Què corromp més: No escoltar la gent, o exaltar-la?»

Prosigue Anglada la reflexión: «Ja ho tenim, així ho va voler Ciutadella el maig de 2023. Hi haurà, el 2027, algun polític que, tot i perdre doblers, temps i salut, vulgui posar el menys comú dels sentits? I una agrupació local que posi els interessos del poble per damunt dels interessos del partit? La llavor s’està sembrant. Però ja ho va dir Ciceró: «Ut sementem feceris, ita metes». Fin de esta cita de Jaume Anglada, que procede de su sesudo artículo «Bunyol de juliol».

Pero la cuestión no acaba aquí. ¿Quiénes están plantando la semilla de esta agrupación local?; ¿cuántas reuniones ya han celebrado?, ¿quienes participan en la iniciativa y han desempeñado anteriormente cargos públicos y orgánicos? Las respuestas, en septiembre.