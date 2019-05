Ferreries necessita compromís

L’Entesa és una agrupació d’electors que cada 4 anys ha de renovar la confiança de la gent. No està subjecte a directius de cap partit polític. Enguany també participa a les eleccions locals amb l’aval preceptiu de persones de diverses sensibilitats polítiques i amb una candidatura de persones compromeses disposades a formar equip i sumar per millorar el seu poble. Els darrers anys l’Entesa ha fet feina per Ferreries des del Govern i des de l’oposició amb ganes de sumar per millorar.

En els diferents governs dels que ha participat l’Entesa al llarg dels darrers anys, s’han assolit vàries fites:

Es van unificar les escoletes de l’APIMA del Castell de Santa Àgueda i Sant Francesc i construir l’Escola Infantil Municipal de 0 – 3 anys Ses Oronelles. També va adjudicar a llarg termini el contracte de gestió a la Cooperativa de mestres Coedinfe.

També es va obtenir la major part del finançament per la construcció de l’Auditori i centre de formació. S’ha adjudicat el contracte de gestió i explotació de l’Auditori a l’Ateneu Musical de Ferreries amb una duració màxima fins el novembre de 2019. La gestió de l’espai aquests anys per part de l’Ateneu Musical de Ferreries ha permès un gran dinamisme cultural. A l’Auditori s’hi han realitzat al voltant de 300 activitats i actuacions. Hi han passat al voltant de 30.000 espectadors (una mitja del voltant de 10.000 cada any). A les aules de formació, l’Escola de Música disposa de 24 professors i 206 alumnes que s’han matriculat a 353 assignatures. Aquestes xifres demostren que l’Auditori s’ha convertit en un referent cultural del poble.

S’han adjudicat les obres de consolidació del penya-segat de Cala Galdana per 203.800 € a l’empresa Innaccés Geotècnica, perquè s’ha garantit el finançament per part d’altres administracions. I començaran les obres després de la temporada turística.

El Pla de dinamització turística no es va aprovar al darrer Ple, no per manca de consens, sinó perquè es va tenir en consideració la proposta del PP de sotmetre’l novament a la participació del Consell Municipal de Comerç i Turisme. Val a dir que s’hi va portar el passat 15/05/2019 i el PP no hi va assistir, tot i estar-hi convocat.

S’ha aconseguit mitjançant l’impost de turisme sostenible l’adquisició d’uns 150.000 m2 de la marina de s’Ermita.

S’han aconseguit al voltant de 650.000 € d’altres administracions per poder fer possible l’ampliació de la Residència Geriàtrica municipal i crear 13 noves places residencials per a persones en situació de dependència.

En col·laboració amb el Club Tennis Ferreries s’ha posat gespa nova a les 3 pistes de tennis i s’han millorat les seves instal·lacions en el seu conjunt.

En col·laboració amb el Club Pàdel Ferreries es posaran en funcionament 3 pistes de pàdel cobertes a les instal·lacions esportives.

Amb el finançament parcial del CIM s’ha posat la gespa nova al camp de futbol i s’han substituït els llums per leds amb millor rendiment i millor eficiència energètica.

S’ha aconseguit el finançament per executar diverses fases de la millora de la canalització de l’aigua, l’asfalt de diversos carrers, i la millora de l’accessibilitat de carrers i aceres.

S’ha aconseguit més d’1 milió d’€ de finançament del SOIB en projectes Dual, Visibles, Joves Qualificats i altres. Aquests projectes han permès ocupar 67 persones de col·lectius amb dificultats d’accés a l’ocupació.

S’ha baixat el tipus d’IBI del 0,80% al 0,75%.

S’ha passat d’un deute bancari de més de 2 M. € a un deute bancari zero.

I moltes altres que es poden consultar a la proposta electoral de l’Entesa 2019.

Tot açò i més, tot i la regla de despesa den Montoro i altres limitacions del govern de l’Estat. La Llei Montoro ha exigit restriccions per igual a les administracions que han malbaratat recursos públics que a les que han portat una gestió pressupostària eficient. I si, seguirem reclamant i exigint que les administracions amb solvència financera, com l’Ajuntament de Ferreries, puguin decidir lliurament el destí dels seus fons per destinar-los a la millora del dia a dia i els serveis públics. Cosa que al Sr. Montoro i al PP no li agradava gaire.

I des de l’Entesa, contràriament al que proposa el PP de Ferreries, no ens limitarem a fer un ús diligent dels recursos econòmics disponibles, a més a més seguirem treballant per aconseguir finançament d’altres administracions per fer possibles els projectes que entenem que poden ser bons per Ferreries.

Volem aprofitar l’avinentesa per demanar al PP que si el diumenge els resultats electorals li són favorables i poden formar govern, que treballi amb el mateix entusiasme que empren per fer retrets malintencionats. Vagi bé!



Entesa de Ferreries