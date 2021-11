Per a alguns la ignorància mata; per a uns altres són benaurats els pobres d'esperit, perquè d'ells serà el regne del cel. Independentment que mati o doni la vida eterna, ens trobem davant una realitat, la de la ignorància, certament polèmica, però fins i tot més la dels ignorants, que són els més tossuts polemistes.

Podríem afirmar que la ignorància i l'ignorant són atrevits, ja que paradoxalment, en el seu desconeixement, l'ignorant no té dubte i manca llavors d'aquest fre, perquè el dubte, en l'home savi i judiciós, obra el benefici de tornar-lo caut.

L'ignorant, amb aquestes avantatjoses condicions, ja no és només atrevit, també es torna mal educat i fins i tot violent, convençut com està de la seva raó.

El que es veu no sempre coincideix amb el que s'oculta, encara que aquesta sort d'ignorants, per molt que ho intenten, no es poden amagar.

No hi ha tenebres sinó en la ignorància, tot el que no se sap ni es vol saber es menysprea. La ignorància i l'error són font de mal humor, sent el pitjor d'ella, que obté confiança, provocant disfuncionalitat greu, intolerància i pèrdua de valors com a respecte i dignitat. S'atreveix a jutjar a persones per un simple comentari i s'inventarà coses on no n'hi ha.

L'equivalència principal amb ella és la mediocritat, i assenyalant, des de la seva particular talaia el que els molesta, etiquetant a qui pretengui corregir-los com que «es creuen superiors», quan la perspectiva és francament diferent, tenint la mateixa distància, la veritat és que són ells els que no estan a l'altura, evidentment sense adonar-se d'açò.

El que els envolta sofreix sempre les seves conseqüències, i aquest imperi talibà ideològic s'arreglaria identificant el potencial infinit que té aprendre, sent només així quan un pot anar més enllà de les seves limitacions, les quals condicionen, tant que en els que no ho practiquen esdevé incorregible.

Aprendre i formar-se, amb tot açò, es converteix en la millor vacuna, i no quedar ancorat en un immens parc juràssic, antic i desfasat, intentant escoltar, base principal per a començar a innovar i fer passos endavant.

Nous coneixements, noves eines i inspiració, o el que és el mateix, saber, saber fer i voler fer, els millors ingredients per a una ment oberta, signant el que deia Albert Einstein, «oberta com un paracaigudes», ja que només funciona si s'obre.

El canvi és sempre el resultat final de tot veritable aprenentatge.