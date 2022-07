El passat dilluns 27 de juny, al voltant de les 11.30 h un cotxe va ferir ma mare, una senyora de 83 anys, quan anava a travessar el pas de vianants que hi ha vora la rotonda de l’Avinguda Amazònia i la de Pedro Mª Cardona, a Via Ronda de Maó, la dona que conduïa el cotxe la va deixar allà mateix amb sang per la cara, copejada i se’n va anar, sense deixar un contacte ni res (ma mare no estava, en aquell moment per res, lògicament). Per sort, ma mare està bé, però és indignant, que la del cotxe ni tan sols l’ajudés.

Vull donar ses gràcies a sa Sra que estava també allà, perquè feia un moment que també havia passat el pas, que la va acompanyar fins a ca seva. Si algú va veure el succeït i té alguna informació que ens pugui ajudar agrairia que ens ho pogués comunicar. Gràcies.