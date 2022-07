Aquests dies, m’han sorprès dos eslògans que, segurament, els seus autors no s’hi han escarrassat gaire, a l’hora de parir-los. El primer, el cridava una colla de bergants ciutadellencs durant les festes de Sant Joan, «No en volem cap que no sigui d’aquí!», mentre saltaven rítmicament. Em va sorprendre perquè, si es complís el seu desig, el primer que quedaria fora de la festa, seria el que li dona el nom, el seu patró, Sant Joan, que, segons es conta a la Bíblia, va néixer a Judea i, que jo sàpiga, mai no va posar els peus a Ciutadella. L’altre eslògan és el que promou el Govern Balear per prevenir la ingesta d’alcohol i drogues durant les festes populars, «No siguis ase». De ver, no entenc per què hi fiquen l’ase, en tot açò. Què hi fa un ase, aquí? Voleu dir que els ases no fan res més que beure i engatar-se, o posar-se fins als ulls de cocaïna i altres estupefaents? Els promotors d’aquest eslògan s’han preguntat mai què fan els ases? Quin és el seu tarannà? Perquè, si els presumptes destinataris d’aquest dissortat eslògan actuessin com ells, els ases, ens aniria molt millor, probablement, Projecte Home no existiria. Un poc més de respecte pels ases, que no ho són tant com es pensa aquesta gent. Ah! I avui matí, un altre de Sant Joan: És lògic, correcte, just, legítim, que alguns aprofitin la festa per apujar els preus?; que es serveixin de la festa per vendre-la a vips estotjats dins cal caixer senyor (que no era ca seva, que jo sàpiga)?; que alguns se n’aprofitin de la gent de fora per vendre’ls-hi el que no vendrien a gent de casa?; que es destinin habitatges a activitats turístiques, fora del mercat legal, a aquesta gent que ve de fora a veure les festes, desallotjant, per uns dies, els seus llogaters?... És lògic, correcte, just, legítim, tot açò i moltes coses més? Un poc menys d’hipocresia, ens aniria millor. Intelligenti pauca.