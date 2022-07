Tots sabem que un polític ho té molt fàcil manipular a la gent, i depenent de la seva ideologia, pot ser capaç d’inventar-se enemics invisibles per complir amb la seva agenda ideològica, i açò senyors i senyores, és lo que han fet des de l’Ajuntament de Maó. La regidora de Medi Ambient, na Conxa Juanola, dona la culpa (principalment) a sa massificació com la causa de que a Maó falti aigua potable, i no, la cosa no és ben bé així. Un factor important podria ser la falta evident de pluja d’aquests darrers mesos, però sense cap dubte la culpa principal de tot açò són unes infraestructures de gestió i recollida d’aigües totalment insuficients i amb mil problemes, no, de massificació res.

Durant les darreres dècades, els succsessius governs socialistes que han passat no han sigut capaços de millorar i actualitzar les infraestructures de gestió hídrica, que està actualment clarament obsoleta. Li he de recordar a la Sra. Juanola, que Maó només té tres urbanitzacions, i petites? De quina massificació me xerra? Vostès saben que a l’illa d’Eivissa, amb tres o quatre vegades més massificació i (normalment) amb bastanta menys pluja, no tenen problemes d’aquest tipus? Per què serà, Sra. Juanola i Sr. Pons? Va, un poquet d’autocrítica i menys teatre, que no tots els ciutadans són tan curtets com per creure’s els contes que contau...