Quin greu me sap haver-ho de dir i de repetir, però ja està bé perquè en el tema de «camins en servitud de pas», en tema de Mobilitat, a Menorca les senyores i els senyors governants del CIMe ja sembla que se’n riuen de tots. Al respecte no fan res, res de res, ja fa anys que no obren cap camí ni arreglen els que tenen oberts ni fan un manteniment correcte i suficient d’ells i ni del Camí de Cavall pel qual tenen i reben tantes subvencions. Ah, però promeses sí, açò sí que ho saben fer, com la promesa d’arranjar i mantenir el tram de Camí d’en Kane que va des Mercadal a Ferreries (per Santa Rita?) ... I és que ni arranjar el monumental pont de Bini Moti caigut, o el també caigut a Sant Antoni de Ruma que donava pas des de Ferreries al Camí del Nord, o a Alfurí de Dalt on tenim camí tancat tenim perquè, suposadament per a ells, les cases amenaçarien perill als excursionistes.

Bé, no res, ho deixo aquí perquè la llista seria llarguíssima de deixadeses del Consell Insular en camins i en Mobilitat; deixadeses d’arranjar i mantenir camins, que si els ajuntéssim amb els que tenen pendents els ajuntaments... faríem llarg. I al respecte jo referint-me a l’Ajuntament de Ciutadella no em bastarien quatre folis plens. A Ciutadella també, sí, quina poca vergonya els camins abandonats. A Ciutadella l’ajuntament no fa res a cap camí rural, ni a Algaiarens, el camí de Sa Font Santa, que és l’històric camí del Nord o de Tramuntana o Camí Reial on l’únic que fa l’ajuntament és permetre tenir-hi un cadenat travant el pas al públic... O el Camí públic de la Trinitat en el tram que va fins Morvedra que just en el trajecte que travessa aquest Lloc, el de la Trinitat, està tot destrossat amb les parets seques de les voreres fetes desaparèixer (potser intencionadament?) ple de còdols al mig i també amb noves barreres que traven aquest pas públic. Ai... i la Mobilitat penosa per als ciutadellencs amb l’única via de sortida del terme a la carretera general, la Me-1, que també fa empegueir. En fi, tot plegat una altra vertadera vergonya «municipal» que junt amb la poca vergonya «insular» ens donen patent del poc coratge o la nul·la voluntat dels actuals polítics que en Mobilitat patim principalment els termes municipals més al ponent de l’illa que no els històricament privilegiats del llevant menorquí. I tal vegada deu ser el que puc repetir per enèsima vegada: El que Maó té aclarit es veu que no és un problema per Menorca. Ciutadella sempre en inferioritat de condicions. Fins quan?