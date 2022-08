El passat 15 d’agost, juntament amb cinc persones més de la meva família, vaig anar a fer una visita a la Cova de s’Aigua. A l’hora de comprar les entrades, a la pàgina web hi posava que en alguns horaris de visita aquestes es feien en anglès, i a la resta d’horaris es feien en català/castellà, la qual cosa feia suposar que almenys una part d’aquestes visites es faria en català.

Finalment la visita es va fer tota en castellà. Quan li vaig demanar a la guia perquè no es feia en català em va dir que era perquè en el grup hi havia dues persones que no entenien el català, i que en aquests casos les visites es feien en castellà, que estava organitzat així.

En aquesta visita vaig sentir que els meus drets lingüístics estaven essent vulnerats, no vaig poder gaudir de la visita en la meva llengua tal com es publicitava a la web a l’hora de comprar les entrades.

No entenc que els parlants d’anglès i de castellà tenguin garantit poder fer aquestes visites en la seva llengua i en canvi els catalanoparlants no, i més essent el català la llengua pròpia d’aquest territori.

Algú entendria que a Anglaterra no es pogués fer una visita a un bé d’interés cultural en anglès? O a França en francès? O a Alemanya en alemany? Per posar alguns exemples.

És que el català és una llengua de segona categoria?

O tal vegada és que la situació lingüística d’aquest país no és normal?

I encara entenc menys que sigui l’administració la que permeti o promogui aquestes pràctiques.

La situació del català actualment és molt delicada, de fet, experts lingüistes afirmen que s’ha entrat ja en un procés d’extinció d’aquesta llengua, i que, si no es fa res per revertir-lo, en poc temps aquest procés serà ja irreversible.

Crec que entre tots, tant a nivell individual, com per part de les administracions i entitats, hauríem de fer un esforç per protegir i promoure la nostra llengua per no haver de lamentar més endavant la seva progressiva marginalitat i desaparició.