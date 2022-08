Sóc una ciutadellenca qui, com molts o una majoria, ens estimem la nostra illa i el motiu de voler fer públic el que pens és poder mantenir i millorar les seves qualitats i bellesa, ja que són, en aquest moment, el que promou el nostre incentiu econòmic.

Preservar-la en benefici de tots és la clau més important per aconseguir donar-li un valor i segell específic que ens diferenciï d’altres, per la qual cosa m’atrevesc a exposar algunes suggerències: La qüestió, què és el que vénen a cercar els turistes del nostre territori?, Platges paradisíaques, pobles nets, tranquils i preciosos, hotels de qualitat, una gastronomia amb un producte propi immillorable, artesania i una atenció educada que es pot ben bé valorar.

Això és una presentació o promoció que ja es fa, evidentment! Ara bé, cal aconseguir que sigui una realitat i que els visitants sàpiguen respectar-ho.

En primer lloc, platges verges, les hem de considerar com a perles i museus per visitar. En tot museu o lloc especial han d’existir normes estrictes i per què no en aquestes platges?

És necesari prohibir fumar, prohibir emprar cremes solars, res de matalassos, estris de plàstic o d’altres coses que poguessin deteriorar l’arena o l’aigua de la mar, sense oblidar el camí. I a tot això, s’ha de presentar en una ben visible informació i agregar-hi el recordatori que els fems cadescun ha d’endur-sel’s a casa seva.

Per mantenir aquesta normativa, ben segur que amb cartells no és suficient, crec imprescindible: Un aparcament ben organitzat amb guarda i barrera, en que s’hauria de limitar el temps d’estada i pagar una entrada que podria servir per autogestionar tot aquest servei de manteniment i vigilància.

Sé que molts menorquins no hi vindrien d’acord, perquè perdrien tots els dres i privilegis que tenien abans, però és que res és com abans i no ho podem tenir tot, «economia o llibertat», jo crec que, com que de la primera no en podem prescindir, apost pel sí a l’economia però amb condicions!

En segon lloc, els hotels: de cada vegada són millors i el seu nivell de qualitat també. Això no deixa de fer que jo, com observadora que sóc, me permeti criticar una sèrie de coses que no veig bé: Les activitats programades a les terrasses que, sobretot a la nit, amb espectacles musicals i un de diferent a cada hotel, fan participar tothom, vulguin o no, treu el dret a altres persones que s’estimarien més gaudir d’una tranquil·litat sopant o passejant per la platja, no creis que escoltar la remor de la mar i observar la bellesa de la nit és molt més captivador? Seria més agradable una música suau i discreta per amenitzar a qui ho volgués. Sé que hi ha hotels que ja és així. I referent a la música, alerta també, amb algunes persones particulars que amb els seus mòbils no els importa dur-la a tot volum, pens que per això existeixen els auriculars.

Una altra observació referent als hotels és que quantitat està renyida amb qualitat, crec que són suficients i els que hi ha, s’han de mantenir o millorar.

En tercer lloc, encara que m’estigui estenent massa, no puc deixar de banda xerrar de Ciutadella, lloc tan freqüentat i visitat per multitud de gent. Tenc entès que s’ha intentat, amb un consens, ampliar la zona peatonal, baix eI meu punt de vista, ho veig imprescindible. Tots aquests cotxes circulant i aparcats en el centre de la ciutat, i quan dic centre incloc la contramurada, és un сао perill, calor, renou. S’ha de fer qualque cosa.

La ciutat és petita i plana i no és cap problema per caminar. Els cotxes han de quedar en el contorn, posant prou aparcaments. Des d’allà, busos cremallera en varis punts i amb freqüència, velos públiques, etc. és lògic que s’ha de fer un bon estudi. Òbviament amb pas per a propietaris de garatges, taxis i un horari per transportistes, o per començar, com a mínim, tancar-ho a la nit.

Evitar amb prou vigilància renous excessives de motos o festes il·legals. Crec que s’haurien de prendre mesures contundents un moment o altre.

I, per acabar, una qüestió, com és possible que s’hagi posat en pràctica i amb permís autoritzat els lloguers de petites embarcacions de manera massiva? I no ho dic només pel perill que pot existir, que ja és prou, sinó també pel tema de contaminació de la mar: restes de benzina, deixalles i maltractament de la posidònia, tanta insistència per reduir els vehicles per terra i ara els permetem a la mar, idò com esteim?!

Recalcaria i resumiria tot el que he exposat, simplificant en: normes de protecció, pagar, evitar renous, reduir d’una manera eficaç la circulació de cotxes i barques.

Som una illa Reserva de la Biosfera, tenim una personalitat, posem-ho en valor.