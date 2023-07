Aquesta setmana he llegit pel diari Menorca l’accident d’un atropellament molt greu a una filleta, que encara està greu, accident evitable d’una forma simple: obligar per llei als vehicles de motor d’aturar-lo, d’aquesta manera el vehicle es pot frenar doblement, amb marxa posada i fre de mà, cosa que no es pot fer si el motor està arrancat, perquè es cala, també aconseguim reduir la pol·lució ambiental i les renous, jo he vist vehicles arrancats durant molt de temps, perquè volen aire condicionat, escoltar la ràdio, etc.

Són màquines pesants i perilloses quan circulen pel carrer sense control a causa d’un problema de frenada, posem-hi remei ara, amb dos bloquejos, marxa i fre de mà, amb unes jardineres no solucionam absolutament res!