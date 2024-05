Estimats menorquins,

Som una persona natural de l’Illa, que visc entre Barcelona i Ciutadella de Menorca, l’estiu passat caminant per la vorera al costat de casa, vaig caure i al caure em vaig fer molt mal al peu, va esser quan em vaig adonar que la vorera estava rompuda, me’n vaig anar caminant amb molèsties, em vaig posar gel en la zona afectada i a la nit aigua calenta.

Al dia següent vaig anar a urgències i la doctora que em va atendre em va dir que no tenia res romput, aquest dia vaig haver de desplaçar-me a Madrid i el peu va començar a inflar-se molt i a més a posar-se tots els dits negres.

En arribar a ciutadella vaig tornar a urgències on em confirmaren que el peu estava romput i on me’l van enguixar. Vaig estar 3 mesos en cadira de rodes, vaig anar durant aquest temps a fisioteràpia, sense poder fer res del que és habitual en mi. Com podeu entendre vaig posar queixa a atenció ciutadana, als baixos de l’Ajuntament.

Per cert, als 4 dies la vorera ja estava reparada.

Aquest mes de maig he vingut a passar 4 dies, on vaig anar a veure l’advocat, que em va dir que la queixa no havia prosperat i que si vols denunciar l’estat dels carrers i voreres, has de tenir en compte que si caus has de cridar una ambulància o la Policia Local, la gent ha d’anar per la vorera dreta i a més pel centre, perquè les normes són així. Com que ningú podia dir que havia caigut, perquè a vegades les persones menteixen i jo podia haver-ho fet, què us sembla? Visca l’advocat!

Jo no tenc perquè mentir i afegeixo un suggeriment per als de dalt la sala, estaria bé que a cada carrer hi hagués un cartell enorme on s’expliqués què fer i com actuar en cas de caiguda. Havíeu escoltat tanta tonteria i estupidesa?