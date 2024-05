Benvolguts senyors, des de fa quasi vint anys, car la data de la seva constitució fou en 2005, l’Associació de Veïns del barri de Fort de l’Eau ha vingut reclamant del govern de la ciutat un conjunt de propostes adreçades a la millora de les condicions de l’àmbit urbà on habitem. Al llarg de tot aquest període de demandes, l’Associació a penes s’ha vist amb la resposta desitjada, tot exceptuant la reordenació del tram central de l’Avinguda Fort de L’Eau així com l’eliminació de la circulació de vehicles en sentit ascendent per la costa de Corea, dues operacions llargament reclamades i origen de nombroses molèsties a la ciutadania. No obstant, desateses la resta de sol·licituds formulades tant amb escrits com per la visita guiada als corresponents regidors, ens decidim a fer públiques les nostres reclamacions a l’espera de ser ben rebudes per l’actual govern municipal. En resum, aquestes són les que segueixen:

1- Punta Rellotge. La situació de la zona verda d’ús públic. Limita amb el penya-segat de Cala Figuera i presenta un lamentable estat tant per la falta de manteniment de jardineria (atenció amb la poda i la processionària) com per la total absència de mobiliari (bancs, papereres, protecció de caigudes, etc.) i enllumenat (no hi ha cap punt de llum actiu), pròpies d’un espai col·lectiu. Aquest perímetre de la ciutat s’ha convertit en un veritable femer i és víctima del vandalisme sofert per part dels grups de persones que hi acudeixen atrets per la manca de control, especialment a hores nocturnes. Igualment, la manca d’ordenament ha produït que la zona esdevingui parcialment emprada per un anàrquic estacionament de vehicles. Es diu que hi ha un projecte municipal que cap veí ha vist. Millor seria començar amb la reparació de l’enllumenat existent.

2- Punta Rellotge. L’illa central del sector. Amb una superfície aproximada de mitja hectàrea

i qualificada com equipament pel planejament urbanístic de la ciutat, és de propietat privada. Des de la finalització de les obres de construcció dels blocs d’habitatges que l’envolten, la parcel·la suporta un total estat d’abandonament que l’ha convertit en dipòsit de tota classe de restes materials de construcció, cartell i oficina de vendes, a més de residus orgànics llençats per ciutadans escassament civilitzats. És hora que l’Ajuntament adopti una posició respecte del present i el futur d’aquesta peça urbana situada dins un sector amb alta densitat de població. El barri pateix una evident escassesa de dotacions d’espais lliures i de joc d’infants d’ús públic. Més enllà de la tradicional pràctica de qualificacions urbanístiques que no han ofert cap resultat, fa anys que es demana una decidida actuació municipal en profit de tota la ciutat.

3-Altres qüestions. L’estat material de l’Avinguda de Fort de l’Eau requereix de la renovació del seu paviment, mobiliari i arbrat, actuacions a promoure dins l’àmbit d’una reordenació general del traçat de la urbanització, a dures penes finalitzada fa mig segle. Igualment, cal recordar la demanda desatesa d’un local on acollir les activitats de l’Associació.

És per tot plegat que, al temps d’enregistrar-la a les dependències municipals, ens decidim a fer pública aquesta reclamació. Amb l’esperança d’haver complert amb el deure ciutadà de vetllar per la millora de les condicions de vida de tots aquells que compartim el territori de Menorca, aprofitem l’ocasió per permetre una cordial salutació.