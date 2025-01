No entiendo nada: los grupos políticos que no la han aprobado a pesar de su acuerdo en muchos de sus aspectos, bien hubieran podido aprobarla ahora en su totalidad para, acto seguido, presentar una proposición de ley derogando lo que no les gustaba.

Así hubiesen entrado en vigor, inmediatamente, normas elementales y beneficiosas, como el ajuste de las pensiones a la inflación o la devolución al PNV de un edificio robado.