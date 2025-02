No vivimos solos ni aislados, vivimos en sociedad, comunidad, y somos, cada uno de nosotros, y los demás, por esto, la primera norma que hay que tener en cuenta es: yo, y los otros.

En una casa vivía en la planta alta una familia con dos niños pequeños y su abuela solía decir a sus nietos «abaix hi està gent», y no se oían ruidos. Hoy la mayoría de la gente vive en casas de planta baja y alta o en casas de pisos donde suele haber gente abajo, arriba o a los lados y hay que ser cuidadosos, no solo no hacer ruido, sino poner la televisión, la radio y los aparatos, en un tono moderado; no hablar en voz muy alta... En suma, tener en cuenta a los demás, algo que suelen hacer muchos, pero que no está de más recordarlo a unos pocos.

Esta sería la primera norma que hay que enseñar, aprender y ponerla en práctica.