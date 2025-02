La Gala Lírica celebrada aquest passat dissabte dia 8 de febrer de 2025 al teatre de Calós estava emmarcada i programada de fa temps, dins els actes del 125 aniversari de l’arribada dels salesians a Ciutadella. Teníem clar des de la Junta directiva de la Unió que havíem de fer un acte líric, recuperant la tradició musical de la família salesiana i donant valor a les promeses que tenim a Ciutadella. Agraïm des del primer moment, la total disposició i disponibilitat de les que serien les vertaderes directores de la Gala, na Cristina Álvarez que també actuaria com a soprano i la gran pianista i persona Ulyana Popovych. Des del primer moment, aquesta Gala pretenia lligar la música, el cant líric, els Antics Alumnes salesians i la devoció a Maria Auxiliadora. Tots aquests són adjectius que defineixen el nostre estimat amic Joan Pons Álvarez i se l’homenatjaria com Antic Alumne de D. Bosco mundialment reconegut per la seua trajectòria lírica als millors teatres del món i que sempre duia als camerinos on actuava, la relíquia que li regalà el salesià D. Miguel Echamendi i una estampa de M. Auxiliadora.

La Gala organitzada per la Unió antics alumnes de don bosco de Ciutadella i dirigida magistralment com hem dit per la directora i cantant na Cristina Álvarez (soprano) i la reconeguda pianista Ulyana Popovych, va comptar amb Ricardo Bosch (baix), Samantha Bagur (mezzo), Arnau Tarragó (baríton) i la participació de Laura Fernández (soprano).

La primera part de la Gala va ser més àries i duos d’òpera i romança com «Madamina» de Mozart, o «Simón Bocanegra» de G. Verdi i altres com «Barcarole» de l’òpera de «Contes de Hoffmann» d’Ofenbach... La segona part es va dedicar a la sarsuela, entre les quals destacaven «Noche hermosa», «Dile» i «Despierta Negro» de P. Sorozábal, o «Habanera» de l’òpera còmica «Don Gil de Alcalá» de Penella Moreno. Acabant amb forts aplaudiments i continuant amb un bis perfectament interpretat per tots i amb molta simpatia com va ser la melodia napolitana «Funiculí Funiculà» de Luigi Denza.

En mig dels dos actes, la Federació Mundial dels Antics Alumnes i Antigues Alumnes de D. Bosco, li concedia i l’imposava la insígnia d’Or com antic alumne mundial i un diploma oficial de la mà del delegat mundial i tresorer de la Confederació Nacional d’Antigues Alumnes i Antics Alumnes el Sr. José Naranjo a Joan Pons Álvarez. Acompanyava l’acte el President Federal d’Antigues Alumnes i Antics Alumnes de la zona nord de la Mercè que és la nostra inspectoria de M. Auxiliadora, el Sr. Joan Yebras.

A l’inici de l’acte central d’homenatge al Sr Pons Álvarez, van tenir cabuda les paraules per part del Sr. Gabriel Julià on va reviure, descriure i contar el perquè d’aquest homenatge a nivell mundial, explicant la seua infantesa, maduresa i posteriorment la carrera professional sempre ajudat pel seu pare. Acte seguit el Sr. José Naranjo, delegat mundial i tresorer de la Confederació Nacional D’Antigues alumnes i Antics Alumnes de Don Bosco, qui es va desplaçar des de Sevilla per l’acte, es va dirigir al públic assistent amb una carta del president nacional dels Antics Alumnes D. Diego Aragón on excusava la seua participació per temes professionals i donant la seua enhorabona al Sr. Pons Álvarez pel seu pas pel món de la lírica on destacà el seus vincles més emotius vers M. Auxiliadora i D. Bosco. Seguidament el Sr. Naranjo va descriure la trajectòria del homenatjat i destacant-lo com ambaixador dels Antics Alumnes de Ciutadella arreu del món.

A la Gala hi eren presents el Sr. bisbe de Menorca i el vicari Gral; el Sr. president del Consell insular i esposa; el conseller de Cultura, l’alcalde de Ciutadella i esposa, la comunitat de salesians, el president dels Amics de L’Òpera de Maó, els presidents o delegats de les associacions de Ciutadella, el delegat de Cope Menorca i amics íntims del Sr. Joan Pons Álvarez. En acabar la presentació feta pel Sr. Naranjo, es va produir l’acte d’imposició d’insígnia i homenatge on el delegat mundial i tresorer nacional dels Antics Alumnes, juntament amb el Sr. Joan Yebras, president federal de la zona Nord de la Mercè, la nostra inspectoria, la van fer efectiva amb un acte ple d’emoció del Sr. Joan Pons en què amb les seves paraules d’agraïment cap als Antics Alumnes locals per la feinada feta per la Gala i per organitzar, preparar i aconseguir aquest homenatge. Va insistir que l’aplaudiment rebut per part dels assistents a la Gala, és més gran, que el més reconegut a escala mundial, ja que és l’aplaudiment dels seus, dels de casa, de Ciutadella, de Calós... Agrairia com ho havia dit abans el Sr. Julià, l’acompanyament constant i ben proper durant tots els moments complicats dins el món professional líric, de la seua dona Niní. Es va finalitzar amb un fort aplaudiment al Sr. Joan Pons Álvarez.

Des de la Unió Antics Alumnes de D. Bosco de Ciutadella volem destacar a més, que l’inici d’aquesta Gala va tenir els seus primers passos allà el juliol de 2024, on en nom de la Junta començàvem iniciant amb Cristina Álvarez i Ulyana Popovych el què i quina serà la finalitat d’aquesta Gala emmarcada a dins del 125 aniversari de l’arribada dels primers salesians a Ciutadella i posteriorment obrint peu a l’homenatge ja descrit.

La UAADB de Ciutadella vol agrair efusivament la feina molt ben feta de les directores de la Gala, així com la disposició i disponibilitat dels cantants i l’entusiasme del públic assistent qui va poder viure aquest acte musical i entranyable que vam voler organitzar amb tota la humilitat que ens caracteritza.

José Luis Faner Bagur. President de la Unió Antics Alumnes de D. Bosco de Ciutadella