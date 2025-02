Davant tot el revolt que hi ha hagut els darrers dies en vers als pròxims canvis que preveu l’Ajuntament, Ciutadella Antiga hi té algunes coses a dir:

Treure els busos dels Pins i portar-los a la Perimetral, és, a parer nostre, treure recursos a la mobilitat sostenible. El fet de descartar aturades de bus i no proposar alternatives similars (dur-los a la perimetral no ho és, no deixa de ser un punt més en les rutes ja existents), és no apostar pel transport públic, alternatives més verdes de mobilitat per al nostre poble i el comerç local. Portar els busos a la perimetral es tracta d’una altra mesura provisional, quan el que veim urgent és activar la construcció d’una veritable estació de busos, i unes rutes que donin cabuda a cobrir necessitats de la ciutat, tant dels residents d’aquest poble, com de visitants.

Tot i no estar en contra a la conversió en zona de vianants del Born - tot i tenir els nostres neguits, el comerç local ja compta amb prou hàndicaps -, no entenem les passes i maneres de com s’estan fent per arribar a aquest propòsit.

Treure els cotxes del Born està dintre de l’acabat d’aprovar Pla de Mobilitat (PMUS), en fase 2, previst a mitjà/llarg termini, entre 3 i 10 anys d’aplicar al PMUS. En canvi, és una de les primeres accions que es fan. Per què aquest canvi?

S’han utilitzat, com a exemple de canvis positius en vers a la conversió en zona de vianants, altres places, com són la dels Pins, Artrutx o Palmeres, on el canvi ha estat positiu. El fet és que, totes aquestes transicions s’han fet amb un projecte de reforma integral de l’espai fet al moment, i en aquest cas des Born no hi ha ni les bases. I es pot afegir que les altres places peatonalitzades no tenien tantes places d’aparcament. Que les comparatives no són a iguals condicions. Amb quina projecció de temps es preveu tenir tot el procés acabat?

En resum, tot el revolt que anem veient aquests dies, és el descontent davant la no comunicació.

La sensació de diàleg es fa difícil; sí, se’ns han explicat, però tenim la sensació que no se’ns ha escoltat. No s’han creat reunions ciutadanes que s’havien promès, no s’han contestat al·legacions del PMUS, que es varen enviar el passat novembre. Creim que és hora de fer un període de reflexió, i col·laboració, amb les parts implicades; es tracta de la intervenció més destacable en els últims anys i consideram que s’ha de fer bé, és la principal plaça de Ciutadella i ningú es mereix actuacions precipitades, provisionals ni sense un consens majoritari.