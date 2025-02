Con fecha del 2 de enero, se publica en el Diario MENORCA las declaraciones del Sr Enric más afirmando que en febrero se iba a ampliar la plantilla de lavandería con dos personas más. Tres personas por la mañana, dos por la tarde y una para cubrir vacaciones. En la primera reunión se dijo así, en la segunda reunión nos dijeron que pondrían a una sola persona, que en algún momento trabajaría por la tarde cuando hubiera cambio de ropa de temporada, etc...

Se han incrementado las plantillas de todas las áreas menos en la lavanderia, que es donde se lava la ropa de toda la casa y de los residentes, por supuesto faltando siempre material, es donde no se ha incrementado. Se añade más trabajo pero no se añade personal en el turno de tarde. Por la mañana son tres personas y una de ellas es de refuerzo. Por la tarde soy una y un día a la semana tengo un refuerzo de 4h y 45 minutos. Se dijo que esta media jornada es para completar una prejubilación y a la persona que estaba antes se le dijo que pasaría a su puesto, cosa que no se ha producido. No se entiende que teniendo a una persona actualmente a media jornada y faltando personal sigamos así. Ahora también hay ingresos dos días por semana en vez del día del refuerzo. También se publicó que había una encargada de lavandería, ¿me podéis decir quién es? Y la persona que iba a empezar en febrero tampoco la he visto a día de hoy.

El personal se necesita cuando estás trabajando no para sustituirte cuando no estás. Ese es otro tema.