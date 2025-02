El pressupost general de l’Ajuntament de Maó és l’eina bàsica que permet el funcionament de la nostra ciutat. És l’expedient més complet que tramitam i contempla tota l’activitat i l’acció de l’Ajuntament. Per això és tan important com positiu que existeixi un acord per a la seva aprovació. Així mateix, el pressupost és el document on -des del punt de vista polític- es plasmen les prioritats del Govern i/o de la Corporació. I aquest pressupost té unes prioritats clares.

En primer lloc, no només es garanteixen els serveis bàsics que s’han reforçat durant els darrers anys, sinó que es milloren substancialment. En aquest sentit, és important destacar el nou programa de millora de l’atenció a la Residència Geriàtrica, essencial per atendre un sector de la nostra població cada vegada més dependent. També farà possible mantenir els programes de formació i ocupació, dels quals ens sentim orgullosos, per seguir donant oportunitats de reinserció a la ciutadania, o la posada en marxa de la nova piscina municipal, entre d’altres.

En segon lloc, permetrà fer les inversions necessàries per seguir millorant Maó. Això inclou tant les intervencions bàsiques de manteniment, com totes les grans inversions vinculades a subvencions que s’han aconseguit durant el darrer any. És destacable la feina feta per l’Ajuntament per tal d’aconseguir finançament de la resta d’administracions i poder executar millores, sobretot i especialment, en matèria d’aigua i d’energia.

Són les prioritats que es faran realitat durant aquest any. Començant per les millores necessàries a la planta desnitrificadora de Malbúger i acabant per inversions de tanta rellevància com la dotació de Sanejament al nucli des Canutells, la neteja i consolidació del penya-segat o l’avanç en la implementació del sistema separatiu d’aigües brutes i pluvials.

Però més enllà de totes les accions previstes en aquest pressupost, que són moltes, el que m’agradaria destacar és la capacitat demostrada pels grups polítics del PSOE i Ara Maó per arribar a un enteniment. Han estat unes setmanes de converses, diàleg i negociació constructiva que volem posar en valor. Arribar a acords és sempre positiu i forma part -o ho hauria de ser- de la normalitat democràtica del nostre país.

Governar en minoria requereix acords, flexibilitat i cintura per part de l’equip de govern, però també atorga a la resta de grups del consistori una responsabilitat major. És per aquest motiu que vull agrair la predisposició del grup d’Ara Maó i les propostes plantejades, que s’han incorporat al pressupost perquè considerem que són positives per reforçar la resposta que donem als problemes reals de la ciutadania.

En un context com l’actual, les formacions polítiques hem de ser exemplars en les formes. Hem de demostrar amb naturalitat i amb orgull la nostra capacitat d’entesa, per tal de donar resposta als problemes reals de la ciutadania des del diàleg, la responsabilitat i el sentit comú que han de regir tota acció de govern.

Aquest és el nostre compromís: seguir avançant, com hem fet sempre, en coordinació amb la resta d’institucions, per complir amb tot allò que la ciutadania ens reclama i ens ha encomanat.