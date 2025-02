Després de conèixer la notícia publicada al Diari MENORCA dia 13 de febrer de 2025, de la possible modificació de l’ordenança reguladora de l’aparcament de vehicles per aquest estiu, que vol aprovar l’equip de Govern de l’Ajuntament des Castell, l’Associació de Veïns vol donar a conèixer la seva opinió, sobretot desprès que l’any passat hagués defensat la campanya de recollida de firmes perquè l’equip de govern mantingués aquesta ordenança que volia retirar.

Gràcies a tots els veïns i veïnes que van donar suport en aquesta iniciativa, vam poder gaudir un any més de «relativa» calma per aparcar.

La nova normativa pretén disminuir una hora diària respecte de l’any passat i també, començar l’aplicació de la norma 15 dies més tard i acabar-la 15 dies més prest. Treure temps, en hores i mesos, ens fa entendre que volen que aquesta normativa «morir de finor», perquè tothom sap que intentar trobar aparcament a partir de les 19 hores, quan tots els turistes ja son per Calesfonts sopant, és totalment impossible.

També demanem més cartells d’informació o alguna senyal més visible perquè els no residents tinguin clar que als fosquets no es pot aparcar dins el poble, si no, els veïns veiem amb desesperació molts de vehicles de lloguer aparcats en hores que, en teoria, són només per a residents.

És evident que el fet que es rebaixi el període i l’horari d’aparcament restringit als residents no disminuirà de cap manera l’afluència de turisme, acostumat com està a no poder aparcar dins el centre de la immensa majoria de poblacions arreu d’Europa. En canvi va en detriment del veïnat, que paga impostos tot l’any però durant l’estiu pateix un estrès que no condueix a cap benefici.

Demanem al Sr. batlle que torni a l’horari defensat l’estiu passat per bona part del veïnat, per poder aspirar a una mínima oportunitat de trobar un lloc més a prop de casa ja que, altrament, no en tindrem cap.

Cati Preto, Carmen Virtudes, Núria Martínez, Jordi Reus, Begoña Oquiñena, Sheyla Puig, Prado Urbina, Clàudia Timoner, Joan Junoy

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns des Castell