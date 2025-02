Com sabem tothom, un dels punts més importants de les nostres reivindicacions ha estat sempre la bretxa de gènere, com també sabem en pensions entre homes i dones està rondant el 30% inferior per a les dones. Perquè també hem de tenir en compte que la lluita dona alguns fruits positius, no tot el que voldríem, però s’aconsegueixen algunes coses, una que fa un parell d’anys que s’ha aconseguit ha estat que quan es fa l’augment de les Pensions es tengui en compte aquest fet de la bretxa de Gènere hi ha les Pensions Mínimes i les no contributives es faci un augment major que a les contributives, també a l’Ingrés Mínim Vital se li aplica un augment superior, ja que s’han arribat a adonar que fent un augment del mateix tant per cent per a tothom, el resultat era que la bretxa anava augmentant i no minvant. Per exemple, aquest any l’augment com sabem, va ser per a les Pensions Contributives del 2,8%, per a les Mínimes i les contributives van ser del 6%, i per l’Ingrés Mínim Vital va ser del 9%, així, encara que molt enfora del que noltros voldríem, ja no va augmentant la bretxa de Gènere, però un 6% o un 9% sobre una misèria, no deixa de ser una misèria i més si tenim en compte el creixement real del nivell de vida d’aquesta comunitat autònoma que no és del 2,8% sinó molt superior.

Dit açò, no estem satisfets amb aquesta minúcia, la nostra fita és que no tinguem cap Pensió Pública sigui contributiva, no contributiva o de la categoria que li vulguin donar, inferior al Salari Mínim Interprofessional, totes les persones que vivim aquest Estat Espanyol tenim el mateix dret de viure i no uns viurà i d’altres subsistir. Una altra qüestió és la Sanitat Pública, com anem denunciant reiteradament, de cada vegada s’estan fent més passes per seguir aquest camí de la privatització, emprant l’excusa de les llistes d’espera, de cada any va augmentant la derivació de pacients des de la Sanitat Pública a la Sanitat Privada, si escoltam les notícies veurem que tot són lloances de la Sanitat Privada quan es parla de Sanitat, i si ho seguim un poquet de prop veurem que els beneficis de la Sanitat Privada (com dels Bancs i Fons Inversors) van augmentant any rere any, mentre la nostra sanitat pública, aquella que paguem entre totes les persones d’aquest estat Espanyol de cada vegada té més problemes, més manca de personal, més falta d’inversió econòmica, més falta d’infraestructures de qualitat, més inversió en tecnologia, etc. i quan és hora de fer els pressuposts de la comunitat autònoma, cada any ens conten el mateix, aquest any serà el que més augmentarà la partida de la Sanitat, però moltes vegades no és qüestió d’augmentar partides que a la fi van a parar a la derivació de pacients, la qüestió és com es gasten aquests doblers i si la gestió és la correcta. Governi qui governi les pensions i els nostres drets defensarem amb igualtat, pau i sense armes.