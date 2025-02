Tender las manos. Dar la mano. Coger de la mano. Tomar de la mano. Poner las manos al fuego por otro… La mano, esta cosa con 5 dedos puede ser suave, cálida, afectuosa no solo un acto de cortesía, no solo un acto para afianzar un pacto, o prueba de algo, no solo para demostrar amistad.

A veces, es necesaria una mano cálida, suave pero firme, sincera, que dé compañía y seguridad. «Al amigo que sincero mano abierta me tendió» «Te llamo amigo a ti, hermano, porque como amigo me dirijo con la amistad en la mano para dártela a ti amigo». «Mano cálida posada en una mano, que demuestra el afecto sentido». Las poesías también se han ocupado de las manos.