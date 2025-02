Amics des Camí d’en Kane, com a entitat registrada que som des de l’any 2014, tenim com a objectiu prioritari ajudar en las tasques de manteniment i recuperació del Camí d’en Kane que passa pel terme de Ferreries. Per tot açò, com a entitat:

-Tenim programada una sortida mensual per fer tasques de neteja i manteniment dels trams oberts del Camí d’en Kane com ara Sant Patrici, la Marcona, Binimoti i darrerament també Binissuès. Recordam que aquesta feina és competència de l’Ajuntament de Ferreries. -El 2024 ACK vam invertir més de 2.400 euros en la restauració de paret seca del tram de Sant Patrici. I el 2025 pensam seguir invertint més fons dedicats a aquesta restauració. No són diners rebuts de cap administració pública, ni de l’Ajuntament ni del Consell Insular. -Seguim esperant la solució definitiva en el tram de Terra Roja, no només el volem anar a veure (fa 2 mesos que ens van dir que «l’hem d’anar veure»), també volem veure el projecte, l’acord i l’execució definitiva d’aquest tram de camí. Sabem també que fa mesos que hi ha bon contacte entre Ajuntament i la propietat de Terra Roja. -Seguim a disponibilitat de l’Ajuntament de Ferreries per ajudar, però també deim que volem veure més col·laboració, més inversió, volem veure que les bones paraules de mesos enrere es van convertint en fets concrets i reals per part de l’Ajuntament de Ferreries.

Camí d’en Kane obert i públic per a tothom.