Les educadores de les escoles infantils 0-3 de Menorca volem expressar la nostra preocupació per com s’està duent a terme l’escolarització dels infants. Actualment, es permeten entrades a qualsevol moment de l’any sense seguir un calendari, cosa que afecta de manera directa la qualitat de l’atenció que podem oferir als fillets i filletes. Cada infant necessita un procés d’adaptació que li permeti integrar-se progressivament dins l’aula i, quan no es dona aquesta situació, no es pot garantir un acompanyament òptim i, a la vegada, mantenir l’atenció i la cura dels fillets i filletes que ja formen part del grup.

Davant d’aquesta realitat, reclamem: una revisió del decret de mínims, de les ràtios i del personal disponible; l’establiment d’unes dates concretes d’incorporació al llarg del curs i, finalment, una gratuïtat de les escoles infantils 0-3 que no sigui a costa de les educadores ni de la qualitat del servei. Les educadores de 0-3 estem compromeses amb el benestar i el desenvolupament dels infants, però necessitem unes condicions de treball adequades per poder dur a terme la nostra feina de la millor manera possible.