Des de l’Institut Joan Ramis i Ramis, volem expressar el nostre més sincer agraïment a

Begoña Quevedo Roca per la seva generosa donació de 56 exemplars al nostre Museu-Arxiu, principalment llibres de text dels anys 40, molts dels quals van ser utilitzats en aquest institut, així com altres obres d’edició local, anteriors i de gran interès històric.

La donació inclou documents especialment valuosos, com memòries de l’institut, llibres de lliçons de professors i, en particular, un manuscrit d’un alumne maonès de 1853 amb problemes resolts com a estudiant de segon any de l’Escola de Nàutica de Barcelona.

Aquest document és un testimoni únic del període immediatament anterior a la inauguració de l’Escola de Nàutica de Maó i constitueix una peça clau per comprendre l’evolució de l’ensenyament nàutic a la nostra illa.

Gràcies a aquesta aportació, el nostre fons de llibres de text s’enriqueix notablement, permetent-nos obtenir una visió més àmplia de la història d’aquest instrument didàctic al llarg del temps. La seva contribució representa un llegat valuós per a la recerca i la divulgació del patrimoni educatiu del nostre institut, així com per a la preservació de la memòria educativa en general.