Estem en un moment social, familiar i laboral on les coses són difícils per a la cria dels infants. Davant la realitat econòmica que vivim, els pares i mares tenen l’obligació d’anar a treballar per poder sobreviure i mantenir el seu dia a dia. Però, algú pensa amb els infants? Cada vegada més, les escoletes infantils de Menorca tornen a ser el que vam lluitar per canviar, unes guarderies. Les famílies, a causa de la situació personal, ens porten els seus infants, fins i tot quan estan malalts, perquè nosaltres, les educadores, els cuidem. Ens trobem amb situacions preocupants, com pares i mares que reconeixen haver administrat medicació a l’infant abans de venir a l’escola… Una pràctica que no només és perjudicial per a l’infant afectat, que hauria de ser a casa amb algú que el cuidi, sinó que també augmenta el risc de contagi a la resta d’infants de l’aula.

Necessitem fer consciència del bé i la cura dels més petits. Quan estan malalts, els fillets, les filletes, ens necessiten i aquesta hauria de ser la prioritat, per davant de la qüestió laboral, econòmica o personal. L’escola, tota sola, no pot donar resposta a totes les situacions que genera la criança. Cal corresponsabilitzar el teixit productiu en aquesta difícil i delicada tasca de tenir cura dels nostres petits.