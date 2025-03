Les professionals del sector social de Menorca (educadores socials, treballadores socials, integradores socials, auxiliars educatives, treballadores familiars, etc) compartim aquest comunicat per a expressar el nostre sentir per l’assassinat de la Belén a Badajoz.

Belén ha perdut la vida fent el seu treball en un pis de menors tutelats. Volem enviar el nostre suport i afecte a la seva família, amics, amigues i companyes directes.

Aquest assassinat és només la punta de l’iceberg del dia a dia en les nostres professions on vivim faltes de respecte, insults, amenaces i agressions. Convivim amb la violència i el patiment a diari.

Avui una vegada més evidenciem que la manca de recursos econòmics i humans, la manca de planificació dels serveis a llarg termini per a garantir una bona qualitat, la manca de flexibilitat per l’adaptació a les transformacions socials i la manca de protocols adients que puguin garantir la nostra seguretat i l’atenció que necessiten menors en situació de vulnerabilitat i risc tenen greus conseqüències per al personal laboral i per als col·lectius vulnerables amb els que treballem, especialment per la infància i l’adolescència.

Ens trobem davant d’una gran desprotecció institucional, amb mancança de recursos tant materials com professionals, amb precarietat laboral, fent torns rotatius o fent hores extres per suplir la manca de personal. Tot això es tradueix en manca de seguretat, perillositat, penositat i una gran frustració perquè sabem de primera mà que l’atenció que podem donar a la població és deficient. No podem acompanyar les persones en el seus processos vitals com necessiten, especialment, els menors d’edat, futures persones adultes de la nostra societat.

És moment de prioritzar el sistema de protecció de menors i revisar com s’aborda la feina amb persones amb trastorn de conducta, infants i adolescents amb processos vitals complexos, amb abandonament i traumes.

És moment d’escoltar a les professionals i tècniques fins ara silenciades per les pròpies administracions.

És moment de modificar les ràtios de professionals en tot el sector social i garantir unes condicions laborals dignes.

És moment d’apostar per un servei essencial i necessari amb dotació de recursos suficients.

És moment de garantir la nostra seguretat tant física com emocional.

La implicació, la vocació i la dedicació no són suficients.

Volem mostrar el nostre suport moral, la nostra ràbia i dolor en saber d’aquesta tràgica mort. Avui la Belén no està entre nosaltres, i des del dolor i el companyerisme expressem el nostre més sentit condol.

Volem que sigui l’última i per això ens veiem interpel·lades a provocar l’inici de la transformació del sistema de serveis socials a Menorca, perquè s’escoltin les nostres valoracions i les nostres reivindicacions.

Volem dignitat, reconeixement i recursos necessaris per a treballar de manera segura i amb qualitat.

Per la dignitat de les persones que treballem en el sector social, per unes institucions que ens protegeixin i ens cuidin. Per la nostra companya. Per nosaltres.