Un docent per a vuit nadons?

Una altra de les conseqüències de la gratuïtat del 0-3 ha estat l’augment de nadons matriculats. Un augment que posa de relleu un enfocament assistencial de les escoletes per part de moltes famílies, i això també ens preocupa...

Per llei, una sola educadora ha d’atendre a 7 infants (excepcionalment, 8). Infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 12 mesos, amb tot el que això implica.

Si a tots els nivells el respecte cap a l’infant i als seus ritmes és important, en el grup de nadons es fa imprescindible. Cada un es troba en un moment evolutiu diferent i així de diferents són també les seves necessitats.

Els nadons necessiten una atenció individualitzada des de la calma i el maternatge per a poder establir un vincle fort i segur. És a partir d’aquest vincle i de la seguretat que li aporta, que el nadó desplegarà les seves capacitats. El nadó necessita de la mirada atenta de la seva educadora, mirades que demanen, mirades que responen i animen a l’infant en el seu desenvolupament. El llenguatge no s’aprèn, el llenguatge es construeix a través d’aquestes mirades i del contacte entregat de la persona que l’atén. Com ho pot aconseguir una sola educadora amb 8 infants?

La Plataforma 0-3 demana al Govern una revisió urgent del decret de mínims per a reduir les ràtios a les aules i augmentar el número d’educadores de suport per atendre els infants amb la qualitat educativa que es mereixen.