Carta a la direcció d’IB3 Televisió

Benvolguts/des,

Em dirigeixo a vostès per expressar la meva indignació i decepció davant la destitució del periodista Joan Martí Mir com a presentador dels informatius de la vostra cadena. Com a menorquina i conciutadana del seu poble, Ferreries, considero inacceptable que l’únic representant de la nostra illa a IB3 hagi estat apartat de la pantalla sense un motiu justificat, relegant-lo a una posició secundària i, segons la informació que m’ha arribat, fins i tot amb una reducció salarial.

IB3 es finança amb els impostos de tots els ciutadans de les Illes Balears, i per tant, hauria de reflectir la diversitat de l’arxipèlag i no limitar-se a una visibilitat exclusivament mallorquina. La presència de Joan Martí a la pantalla ens permetia als menorquins sentir-nos representats i connectats amb la televisió autonòmica. La seva professionalitat, proximitat i trajectòria de gairebé 20 anys a IB3 l’han convertit en un referent informatiu per a la nostra illa.

Aquest canvi sobtat, sense explicacions clares i enmig de la temporada, reforça la percepció d’un progressiu centralisme en la cadena, ignorant el principi d’equilibri territorial que hauria de regir una televisió pública autonòmica. La desaparició de rostres menorquins i eivissencs dels informatius d’IB3 dóna una imatge preocupant d’una televisió que no representa la realitat de les nostres illes.

Demanem que es reconsideri aquesta decisó i es retorni a Joan Martí Mir el lloc que mereix com a presentador dels informatius. Això no és només una reivindicació per un professional exemplar, sinó per garantir una representació justa i equilibrada de totes les illes a la nostra televisió autonòmica.