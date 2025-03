Carta al president ofuscat

Sr. Vilafranca: Després de l’acció de protesta que el GOB va organitzar al Ple del Consell Insular, vostè va fer unes declaracions que no semblen pròpies d’un president institucional.

És probable que digués aquestes coses com a conseqüència de la tensió de veure que dotzenes de persones li mostraven el seu desacord amb els plantejaments que el seu equip va dur al Ple. En qualsevol cas, li volem fer uns comentaris al respecte.

L’estratègia que vostè va emprar per intentar parlar d’altres coses que no fossin el motiu de la protesta, ja indica que l’argumentari per defensar la seva postura no era gaire sòlid. Recórrer al mantra de dir que el GOB està instrumentalitzat per l’esquerra, que el GOB no va dir res d’un altre tema i recursos per l’estil, només denota la inquietud d’haver d’abordar la qüestió de fons.

Aquesta entitat fa 48 anys que treballa de manera ininterrompuda a Menorca i ha hagut de conviure amb governs de tota casta i color. És una de les associacions amb més base social de l’Illa i, en la seva metodologia d’activitat, incorpora tant la proposta com la protesta. Sempre ha estat així. I a vostè no li hauria de saber cap greu.

Potser, ara que ha assumit vostè responsabilitats públiques, hauria de revisitar el concepte de democràcia. Perquè en els debats que afecten la comunitat, no poden opinar sols els representants que s’han presentat a les eleccions. La societat civil, de base, també té tot el dret a participar de la discussió, a influir en les decisions i, en ocasions, a intentar revertir-les. I vostè no només no ho ha de frenar, sinó que ha de facilitar aquesta participació. No es deixi endur per les influències de l’aliada en les votacions, que considera xiringuitos totes aquelles organitzacions que no siguin la seva pròpia.

Ens feim càrrec que l’agenda presidencial deu ser molt densa i que deu tenir el cap ocupat en un ampli ventall de feines. Per això no li tindrem en compte que no recordi les coses que han passat els darrers anys.

Però avui, Sr. Vilafranca, del que toca parlar és de la disposició que vostès estan promovent per afavorir que xalets de grans dimensions, alçats de manera il·legal en el sòl rústic de Menorca, es puguin legalitzar amb un tracte de favor que fa avergonyir.

En aquest tema, pretenen fer veure que tenen preocupació per les cases humils dels hortals. Però si això fos així, no haurien promogut una legislació que no posa límits a les dimensions dels edificis que es poden legalitzar. Es pensen que la gent no s’adona de la jugada. Però hi ha moltes persones que s’indignen quan veuen de quina manera s’està premiant els infractors.

Vostè sap molt bé que, amb la legalització de grans cases, es produiran plusvàlues que poden arribar a ser milionàries. I a més, ho fan aplicant el silenci positiu. Si l’administració no contesta, és que si. Però això només és per als infractors. Per als que demanen una llicència per una casa legal, no hi ha silenci positiu, han d’esperar a que l’administració contesti.

Això, Sr. Vilafranca, no és una qüestió de dretes ni d’esquerres. És un cas que té a veure amb l’ètica institucional. És un tema que discrimina la gent que ha fet les coses bé. És una mesura que genera incentius per a fer noves il·legalitats. És una política que torna a posar en perill el paisatge de Menorca. No té cap interès general. És una manera de fer favors a persones particulars.

Si volen emprendre accions reals que siguin coherents amb els seus discursos teòrics tenen moltes oportunitats. Menorca està quedant a la cua de la limitació de vehicles turístics i estan posant les sancions més petites en lloguer turístic (i les altres illes estan governades pel seu mateix partit).

Impulsin controls sobre els grans jardins turístics, que gasten una aigua d’aqüífer que necessitam per altres usos prioritaris. Plantegin una bossa de places turístiques que requereixi donar-ne dues d’antigues de baixa per donar-ne una de nova d’alta. Dimensionin els aparcaments de les platges perquè no estiguin tan saturades. Deixin de fer promoció turística de l’estiu...

Miri si hi ha temes per intentar treballar de manera conjunta. Agafi el timó i recordi que a Menorca la gent s’estima molt el territori.