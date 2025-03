Inseguridad ciudadana

No corren buenos tiempos a nivel mundial, eso ya lo sabemos (y eso que no nos cuentan ni la mitad de lo que realmente sucede), pero si miramos más cerca y nos enfocamos en la ya legendaria «isla de la calma» nos damos cuenta de que este sobrenombre ha pasado a la historia.

Cuando salimos de Menorca nos impacta ver la situación que hay en otras ciudades, sobre todo las grandes urbes, donde te aconsejan llevar mochila, y si es al revés mejor, en lugar de bolso para evitar robos, donde un gran porcentaje de personas tiene alarma contratada en casa para evitar saqueos u ocupación, o el simple hecho de ir al cajero supone un acto de riesgo por si a alguien le da por robártelo o te cogen el número secreto.

Todo esto nos parecía un problema ajeno hasta hace poco, pero lo cierto es que nuestra bonita isla se está igualando con el resto del país demasiado deprisa en cuanto a riesgo e inseguridad.

En el ámbito laboral, inevitablemente, recibo noticia de muchas personas con ciertos problemas por robos y realmente no son pocas en proporción a la población que tiene la ciudad de Mahón. En una ocasión me contaba una usuaria que ya ni puede dejar la ventana de su casa abierta después de fregar el suelo porque la última vez le entraron (recuerden: por la ventana) y le robaron la cartera y algunos objetos de valor. Por no hablar del tirón de bolso que sufrió otra señora en pleno centro de la ciudad hace muy poco tiempo.

Pero lo que más me da qué pensar es el tema de la ocupación. No es solo que te la ocupen, porque si así fuese y tienes la garantía de que al encontrarte con intrusos en tu casa al volver, por ejemplo, de un viaje, va a venir la policía y les va a hacer salir por la misma puerta por la que entraron, algo más tranquila me quedaría, pero es que la ley está hecha para proteger a estos sinvergüenzas a los que no les tiembla la mano al apropiarse de lo ajeno. Y con tanta vivienda como tenemos en Menorca que solo se ocupa unas pocas semanas al año, han visto el chollo de vivir en un chalet con vistas al mar a coste cero. O con tanto inmueble público abandonado como tenemos, que son ideales para establecer una mancomunidad de ocupas, como es el caso de la histórica Sala Augusta, que ha sido prueba de la evidente necesidad de tener que hacer algo con este edificio y destinarlo de nuevo a uso público si no quiere salir en «Es Diari» con cierta frecuencia.

Pregunta: ¿por qué el Ayuntamiento se empeña en hacer un conservatorio empezando desde cero en un sitio en el que, además, va a quitar tantas plazas de aparcamiento que los vecinos vamos a acabar pegándonos por aparcar, en lugar de aprovechar un edificio que ya cuenta con una estructura? ¿No se les ha ocurrido o es que por algún motivo no les interesa? Si en tan mal estado se encuentra realmente y esa inversión supone un coste tan alto, que recorte presupuesto de otros destinos que seguro que son menos urgentes para la ciudadanía, o que destine lo que recauda por las novedosas tasas de basuras, que no debe ser poco. En caso contrario, no solo va a ser carne de cañón para los ocupas, sino que un día se derrumbará parte del edificio, por no hablar del poco atractivo estético que supone un edificio así en pleno centro de Mahón (ídem con el hospital militar o el edificio Verge del Toro, paralizado como está).

Y con todo esto no pretendo sembrar el pánico entre la población, pero sinceramente no me da ninguna confianza saber que una pareja de policías acaba de instalar recientemente alarma en su casa en pleno centro de Mahón; si dos personas formadas en seguridad no se sienten tranquilas, me reafirma lo que señalaba al principio, que no nos enteramos ni de la mitad de lo que sucede.