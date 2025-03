Saturació de tasques a les escoletes

Educar al cicle 0-3 és, veritablement, un acte d’heroïcitat. Amb les ràtios vigents (1r EI, 7 infants/ 2n EI, 12 infants / 3r EI, 18 infants) i la possibilitat d’ampliar-les un 10 per cent, cada educadora ha d’atendre moltes necessitats alhora. El decret vigent només preveu un suport per cada 5 aules (i molts cops ha d’assumir tasques de direcció i cobrir baixes!).

Així, una sola persona ha d’acompanyar els infants en el seu procés evolutiu i atendre la diversitat; fer el procés d’acollida, tenir cura de l’alimentació, control d’esfínters, neteja, anar al bany; preparar materials i propostes de joc educatives i adequades; mostrar-los l’ús adequat dels materials; mediar en els conflictes (freqüents) i intentar evitar-los; explicar contes; ensenyar-los cançons; parar especial atenció als infants amb necessitats educatives especials (NESE); programar, observar pels processos d’avaluació; atendre les famílies i guiar-les en el procés educatiu i altres aspectes de la criança; coordinar-se amb la resta de l’equip educatiu i EAP…tot amb sols dues hores no lectives que normalment són necessàries per fer claustres i sense hores per preparar, programar, avaluar…

Us poseu en situació? Arriba a haver-hi moments caòtics. Els recursos humans són clarament insuficients i les ràtios massa elevades. Cert que les cooperatives hem prioritzat reforçar personal en els processos d’acollida, i la resta de curs perquè la nostra prioritat no és fer negoci sinó donar la màxima qualitat educativa. Què faria una empresa de fora que guanyés la licitació…?

Cal que hi hagi una revisió del Decret 0-3 que posi solucions reals a l’etapa i que augmenti el personal de suport a les escoletes, ja que la baixada de ràtios, ara per ara, sembla poc probable per la necessitat de generar més places educatives a les altres illes. Tanmateix, les necessitats del dia a dia són urgents i no poden estar supeditades per més temps.

Reclamem solucions ja!