Sembla que l’equip de govern de l’Ajuntament des Castell ha decidit substituir el 60% de l’equipament públic que inicialment estava destinat a l’ensenyament de formació professional per places d’aparcament per als turistes. En un poble en el que la majoria d’habitants són de classe treballadora no sembla la decisió més encertada, justa o amb més visió de futur. En una illa en la que restauradors i hotelers cada any es queixen de que els seus negocis no tiren prou tot i que objectivament any rere any es baten rècords d’afluència turística -pot ser caldria revisar els seus models de negoci?- això sembla una mesura que ni a curt termini donarà els resultats esperats. En un país en el que el turisme es presenta com un model esgotat que cal substituir urgentment per estrategies que aportin molt més valor afegit vinculades a l’educació, la investigació o el coneixement, substituir educació per places d’aparcament sembla una estratègia curta de vista, covard, pobre i desafortunada, un tret al peu que els nostres nets no ens perdonaran.

Aquesta mesura no farà més que portar encara més trànsit i massificació al cor dels nostre poble, molta més que la que aquestes places seran capaces d’absorbir. L’efecte «crida» multiplicarà el nombre de vehícles circulant pel nostre poble en els fosquets d’estiu, vehicles que a l’hora de tancar els restaurants ens tornarem a trobar fent voltes pel poble. Un poble que, no oblidem, tot i la seva extensió nomès té tres punts d’entrada i tres de sortida. Un poble que, deixant de banda Ciutadella i Maó, és el més densament poblat de tota l’Illa i el que té el major nombre de residents reals. Un poble en el que com a mínim hi ha quatre carrers que canvien de sentit a mig carrer, confonent els foranis, que acaben circulant en contra direcció sense saber com arribar allà a on volen anar, o simplement no troben la manera de sortir del poble sense donar voltes innecessàries. Aquests quatre carrers són a menys de 200 metres d’on estarà emplaçat aquest nou aparcament i a menys de 100 metres de Calesfonts. No cal tenir gaire imaginació per preveure com acabarà la cosa. Cal afegir que mentre a la majoria de pobles i ciutats d’Europa es busca pacificar la circulació a les zones veïnals creant aparcaments a fora dels nuclis urbans i restringint la circulació a dins dels mateixos, el consistori des Castell, desafiant el sentit comú i en contra de tota lògica, ha apostat per crear aquest gran espai d’aparcament precisament al bell mig del poble. Clama al cel!