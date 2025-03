Energies alternatives

«Es Diari» de dijous informa del descens d’emissions de CO2 a Menorca, gràcies a l’ús de les energies renovables. Segur que sí, però m’ha vingut al cap el diàleg d’una sèrie que vaig veure fa uns dies titulada «Landman», en què al propietari d’una planta petroliera li arriba una advocada ecologista de ciutat, i el diàleg es fa interessant quan li mostra uns pous de petroli i es troben també amb una quantitat molt important de molins per produir energia eòlica, i l’advocada li diu: «Les energies renovables estan guanyant terreny al petroli?», ell la fa pujar al cotxe i la porta al peu d’un molí tot dient-li «Com veuràs aquests molins són enormes, 120 metres d’alçada, la cimentació de formigó agafa 250 hectàrees amb una profunditat de quasi quatre metres, pertanyen a les petrolieres i els emprem per alimentar els pous de petroli, aquí no hi ha electricitat, estem fora de la xarxa», l’advocada, sorneguera li diu: «Emprau energia neta per abastir els pous petrolífers?». I aquí l’explicació del petrolier em va impactar en respondre-li: «Empram energia alternativa, de neta no en té res. Tens idea de quan gasoil s’ha de cremar per barrejar aquesta quantitat de formigó, o per fabricar l’acer, o portar-los fins aquí i muntar-los amb una grua de 140 metres? Vols saber quant oli es necessita per lubricar aquests monstres? En els seus vint anys de vida útil, la seva petjada de reducció de carboni no es compensa amb la que es produeix en la seva fabricació i no em facis parlar de plaques solars, o del liti de les bateries dels cotxes elèctrics, per no parlar del fet que si tot el món decidís pasar-se a l’energia elèctrica, no tenim les línies de transmissió per portar-la a les ciutats, tardaríem trenta anys si comencéssim ara mateix i per desgràcia pels teus nets tindrien una infraestructura basada en el petroli des de fa 120 anys. Tota la nostra vida depèn d’ell, està en tot, en la carretera per la qual hem vingut, en les rodes dels cotxes, amb el del teu també, en les raquetes de tenis, pintallavis, frigorífics, antihistamínics, en tot el que sigui de plàstic, la funda del teu mòbil, vàlvules cardíaques artificials, qualsevol mena de peça de vestir que no sigui d’origen animal o vegetal, en les bosses de fems, i saps el pitjor de tot?, que s’esgotarà abans que trobem una alternativa. Creus que si Exxon penses que aquests monstres són el futur no els estaria posant per tot arreu?».

Vist això i destriant la ficció de la realitat, hauríem de pensar quan ens parlen d’energies netes, de tot el que es consumeix per poder fer els aparells que les produeixen, com es fabrica l’electricitat que arriba als endolls per carregar cotxes elèctrics, per construir aquests cotxes, o per produir les plaques solars, per construir i mantenir aquests molins enormes i quin problema es crearà quan totes les bateries de liti, un producte altament contaminant, arribin al seu final d’ús, o de tota l’aigua que s’empra per produir-lo, però això no s’explica perquè el negoci, dit verd i ecològic, perdria tot el motiu de ser.

Efectivament, a Menorca hem reduït les nostres emissions perquè no fabriquem ni cotxes, ni bateries de liti, ni molins de vent, ni res de res, aquestes emissions ara les tenen a altres indrets, les hem traslladat de lloc, però en un planeta global es produeixin a on es produeixin igualment acaben a l’atmosfera, i són igual de perjudicials, això sí, medalla de plata per a Menorca que les ha reduït, però no el suficient.