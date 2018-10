El pacto educativo de Balears, una mera declaración de intenciones

El pacto educativo gestado en Menorca entre el 2013 y el 2014 ha ido perdiendo contenido durante la tramitación política del documento remitido por el Consell Escolar de Balears al Parlament. La ponencia parlamentaria que ha debatido durante un año la propuesta inicial ha suprimido numerosas iniciativas, de manera que el texto final no se asemeja al texto elaborado por la comunidad educativa y ha acabado transformándose en una mera declaración de intenciones.

La decepción es enorme, como manifiesta Illes per un Pacte a través de las redes sociales al afirmar que «parece que en el Parlament balear no han entendido nada». Aún no se conocen los pronunciamientos oficiales de los promotores del pacto educativo en Menorca ni de la antaño tan activa Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca, pero las valoraciones que han trascendido son de malestar y desacuerdo por los recortes introducidos, que han desnaturalizado el documento en numerosos apartados. Por ejemplo, en lo relativo al modelo lingüístico y la gestión de los centros de educación infantil. Todo augura que no habrá acuerdo en el modelo educativo de Balears.