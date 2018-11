Un decreto de Sánchez para que nada cambie en las hipotecas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un decreto ley para que la liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas corra a cargo de las entidades financieras. Con esta medida pretende contrarrestar la inédita decisión del Tribunal Supremo que reinterpreta una reciente sentencia en sentido contrario.



La ausencia de la retroactividad y la certeza de que el tributo será repercutido a los clientes, de un modo u otro, explican la tranquilidad con la que han acogido los mercados bursátiles el nuevo criterio del Supremo. El impacto económico del impuesto -cuya recaudación está transferida a las autonomías-, se cifra en miles de millones. Solo en Balears afecta a 60.000 contribuyentes, con una media de 4.000 euros.



La confusa redacción de la ley, que no detalla quien es el sujeto pasivo, ha creado este gran embrollo jurídico y político. Es hora de reclamar a los políticos más transparencia y evitar dobles juegos. Si consideran que este impuesto es una carga excesiva para los ciudadanos que formalizan una hipoteca, procede suprimirlo. Pretender que los bancos no lo repercutan a sus clientes constituye un ilusionismo dialéctico que no convencerá a nadie.