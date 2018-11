Can Saura o cuando la administración debería dar ejemplo

El concejal de Cultura de Ciutadella, Josep Juaneda, responde, a las advertencias formuladas por el Partido Popular sobre la falta de las licencias de actividades, instalación y apertura para Can Saura, que «muchas otras instalaciones, tanto municipales como de entidades culturales, no tienen este permiso y no por ello van a cerrar».

Todos los locales y edificios, sean de titularidad pública o privada, que han de acoger actos y actividades abiertas al público han de superar primero una rigurosa tramitación, aprobar los proyectos técnicos y cumplir la Ley de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades en Balears, del 2013.

En este sentido, las administraciones deben dar ejemplo y cumplir las normas y reglamentos en vigor que exigen a particulares y empresas. No valen excusas como las que manifiesta el concejal Juaneda. Es preciso garantizar la accesibilidad, la seguridad y contar con planes de evacuación, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones contraincendios, eléctrica y climatización, de acuerdo con el aforo de cada edificio. Las deficiencias detectadas en Can Saura y las licencias que aún no se han tramitado obliga a reflexionar y actuar en consecuencia.