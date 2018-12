Enmiendas a los presupuestos, promoción turística y ‘marca Menorca’

Lo ocurrido en las votaciones de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2019 constata que el Govern del Pacte no ha cerrado los acuerdos con sus socios -Podemos y Més per Menorca-, que mantienen vivas enmiendas hasta el último minuto. Y también pone de manifiesto una estrategia de los diputados del PP que aún no se ha aclarado fehacientemente si se trata de un error o de una táctica para poner de manifiesto las contradicciones y la debilidad parlamentaria del Pacte.

El Govern deberá recurrir a modificaciones de crédito para obtener los recursos destinados a dotar el presupuesto de la Agencia de Estrategia Turística de las islas Baleares (AETIB) y también para la escuela concertada. En este contexto, la Asociación Hotelera de Menorca se desmarca de las críticas de la Federación Hotelera de Mallorca y reclama que la promoción turística debe ser gestionada por cada isla, lo que implica repartir entre los consells el 30 por ciento del presupuesto del Govern que aún se queda la AETIB.

Es el momento de apostar por la ‘marca Menorca’ para dejar de acudir a las ferias turísticas bajo el paraguas de Balears, porque Menorca queda diluida y su promoción no resulta eficaz.