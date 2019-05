La oportunidad de Marc Pons para informar sobre el gran apagón

El conseller de Territorio y Energía, Marc Pons, no comparecerá en el Parlament para explicar el cierre del expediente abierto por el Govern a Red Eléctrica de España por el gran apagón registrado a finales de octubre pasado que durante 56 horas dejó sin suministro eléctrico a 38.000 clientes de Menorca. La mesa de la diputación permanente del Parlament ha aceptado el criterio fijado por la letrada mayor de la Cámara, Esperança Munar, quien considera que en campaña electoral no procede la comparecencia de un conseller del Ejecutivo. Pero el Govern balear sigue actuando y ejerciendo todas sus competencias, porque no entrará en funciones hasta que se hayan celebrado las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.

Marc Pons tenía una magnífica oportunidad para informar y explicar, dando respuesta a la petición de El Pi, sobre las actuaciones realizadas por el Govern y los motivos que han conducido a cerrar el expediente sin atribuir ninguna culpa ni responsabilidad a Red Eléctrica.

Porque si el Govern sigue desempeñando hoy sus funciones, lo lógico es que sus consellers, en aras a la transparencia, se sometan al control que le corresponde ejercer al Parlament.