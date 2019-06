Donald Trump en estado puro: el político más controvertido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició ayer una visita al Reino Unido cuya carta de presentación consistió en llamar «perdedor» al alcalde de Londres, Sadiq Khan, al que comparó con el «tonto e incompetente» primer edil de Nueva York, Bill de Blasio. Siempre impredecible, orgulloso y políticamente incorrecto, Trump también propugnó un ‘brexit’ sin acuerdo y el veto a Huawei.

Todo ello tras reiterar la amenaza de imponer aranceles a los productos de México que se comercializan en Estados Unidos si no se controla el flujo de inmigrantes ilegales. Trump en estado puro; el presidente de otro país que no tiene reparo en reclamar un posible sucesor de Theresa May más radical para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Las declaraciones y decisiones de Trump, inspiradas en la ‘doctrina Monroe’ de «America para los americanos», provocan inquietud y preocupación. La plataforma «Juntos contra Trump» ha convocado una manifestación en la plaza Trafalgar de Londres, tras comparar el alcalde de Londres el lenguaje del presidente de Estados Unidos con el de «los fascistas del siglo XX». Trump es hoy la figura más controvertida de la política internacional.