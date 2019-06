Una semana decisiva para los pactos de la izquierda en el Govern

Los dirigentes del PSOE, Més y Podemos retomarán mañana las negociaciones para articular una nueva mayoría parlamentaria que posibilite la segunda investidura de Francina Armengol como presidenta del Govern. Es preciso el entendimiento para redactar un programa de gobernabilidad -en la línea de los ‘Acords pel canvi’ de junio de 2015- y la definición del organigrama con la asignación de cargos y áreas de gestión.

El partido de Pablo Iglesias, que hace cuatro años optó por quedar fuera de las instituciones, ahora quiere incorporarse al Govern. En cambio, Més per Mallorca insiste en sus reivindicaciones sobre política territorial, tener representatividad al margen de las presidencias y exigir al Gobierno del Estado una mejor financiación de Balears y llenar el REB de contenido.

Los resultados electorales del 26-M han diseñado un escenario político en Balears distinto al de 2015. Las formaciones de izquierdas suman para volver a formar gobierno, aún cuando Més per Menorca no entrará en el próximo Govern e incluso valora no apoyar la investidura de Armengol. La próxima semana será decisiva para aproximar posturas y concretar los pactos entre PSOE, Més y Podemos.