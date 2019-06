Jornada crucial para el Pacte ante el organigrama del nuevo Govern

Los dirigentes del PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podemos reanudan hoy las negociaciones para formar el próximo Govern del Pacte que presidirá Francina Armengol. La jornada de hoy será crucial, porque se pondrá por primera vez sobre la mesa el organigrama del nuevo Ejecutivo autonómico. La principal novedad consiste en la incorporación del partido morado.

Al mismo tiempo, Més per Menorca se desmarca y valora abstenerse en la investidura de Armengol. De confirmarse y añadirse la diputada de Gent per Formentera, la candidata del PSOE deberá someterse a una segunda votación al no tener garantizada la mayoría absoluta. Més per Mallorca aspira a presidir el Parlament o lograr un senador autonómico para adquirir visibilidad y tener representatividad. En este contexto situamos el acuerdo del PP balear y Ciudadanos para articular una oposición conjunta con el apoyo mutuo de mociones e iniciativas legislativas en el Parlament. La estrategia de Gabriel Company y Marc Pérez Ribas no incluye a Vox, lo que implica una oposición centrada. Este escenario, que obligará al PI a definirse, aisla a la formación de Santiago Abascal en la cámara autonómica balear.